Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» впервые состоится в Нью-Дели с 9 по 11 сентября 2026 года на площадке выставочного комплекса Bharat Mandapam. Мероприятие пройдет накануне 18-го саммита БРИКС. Организаторами выступят Министерство промышленности и торговли России и Министерство торговли и промышленности Индии.

Проведение выставки в Индии отражает стратегию расширения географии ИННОПРОМ и укрепления международного торгово-промышленного сотрудничества. Выбор страны обусловлен стратегической значимостью двустороннего партнерства. Номинальный объем экономики Индии превышает 4 трлн долларов США, а численность населения составляет порядка 1,5 млрд человек, что делает ее одним из крупнейших мировых рынков для промышленной продукции, технологий и инвестиционных проектов.

Индия является ключевым партнером России: за последние пять лет объем взаимной торговли увеличился почти в 7 раз, а по итогам 2025 года товарооборот превысил 60 млрд долларов США.

Ожидаемая выставочная площадь составит около 10 тысяч квадратных метров. На экспозиции представят продукты и технологии из таких отраслей, как машиностроение, добывающая промышленность, металлургия, химия, ИТ, фармацевтика и медицинские технологии. В рамках деловой программы запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего торгово-промышленного сотрудничества России и Индии, а также деловые встречи и биржа контактов с участием закупщиков и поставщиков из обеих стран.

Индия уже выступала в качестве страны-партнера российского ИННОПРОМ в 2016 году с национальной экспозицией 3 700 кв. м и 115 экспонентами. В дальнейшем представители страны активно участвовали в выставке, деловой программе и других форматах. Так, в рамках ИННОПРОМ-2025 прошел круглый стол «Россия — Индия: на пути к 100 миллиардам товарооборота».