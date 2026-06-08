Суд Тегерана отклонил апелляцию режиссера Джафара Панахи, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, и оставил в силе его годовой тюремный приговор. Об этом в интервью Euronews сообщил адвокат режиссера Мостафа Нили.

Судья Иман Афшари полностью утвердил заочный вердикт, вынесенный Панахи в конце 2025 года. Режиссера признали виновным в «пропагандистской деятельности против исламской республики», а именно в создании «подпольного и проблемного фильма против режима». Помимо тюремного срока, Панахи также запрещено покидать страну в течение двух лет и вступать в политические и общественные организации.

Приговор был вынесен в тот момент, когда режиссер находился за границей, продвигая свой фильм «Простая случайность». Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм». В конце марта 2026 года Панахи вернулся в Иран сухопутным путем через Турцию из-за ограничений на авиаперелеты. У режиссера есть 20 дней на обжалование решения. Адвокат Нили уже заявил, что намерен подать апелляцию.

Это не первый судебный процесс против Панахи. В 2010 году его приговорили к шести годам тюрьмы и 20-летнему запрету на создание фильмов и интервью за участие в антиправительственных протестах. Тогда он провел два месяца в заключении, после чего был переведен под домашний арест. Находясь под домашним арестом, Панахи тайно снял фильм «Это не фильм», который был вывезен из страны и показан в Каннах. В 2022 году режиссера арестовали в связи с протестами кинематографистов, и он провел семь месяцев в тюрьме Эвин, объявив голодовку. С 2010 по 2024 год у Панахи не было паспорта. Впервые за долгое время он смог покинуть Иран в июле 2024 года, чтобы посетить кинофестиваль «Золотой абрикос» в Ереване.