В Иране заочно приговорили лауреата Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, режиссера Джафара Панахи, к одному году тюремного заключения. Приговор также включает двухлетний запрет на выезд из страны и запрет на членство в любых политических или общественных организациях. Об этом Variety сообщил адвокат режиссера.

По его словам, обвинения против 65-летнего Панахи заключаются в «пропагандистской деятельности» против государства. Юрист заявил, что правовая команда намерена обжаловать это решение. В настоящее время режиссер находится за пределами Ирана.

Панахи недавно завершил тур по Соединенным Штатам, посещая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Теллурайд, чтобы продвигать свой последний фильм «Простая случайность» (оригинальное название — «It Was Just an Accident»). 1 декабря он присутствовал на церемонии вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке, где его картина получила несколько наград. На 4 декабря запланирован его визит на Международный кинофестиваль в Марракеше для показа этого фильма.

Драма «Простая случайность», в которой пятеро бывших заключенных размышляют о мести человеку, которого они считают своим бывшим тюремщиком, в этом году принесла Панахи главный приз Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь. Фильм был выбран Францией в качестве официального номинанта на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм» и широко ожидается в коротком списке претендентов.

Это не первое судебное преследование режиссера со стороны иранских властей. В 2010 году, после поддержки массовых антиправительственных протестов и создания фильмов, критикующих современное иранское государство, Панахи был признан виновным в «пропаганде против системы». Тогда его приговорили к шести годам тюрьмы, но он отсидел лишь два месяца, будучи освобожденным под залог. Ему также был вынесен запрет на создание фильмов и выезд из страны, который он впоследствии неоднократно нарушал, тайно отправляя свои работы на международные фестивали. В 2022 году Панахи был арестован в связи с акциями протеста кинематографистов и провел под стражей около семи месяцев.

В 2024 году другой многократно награжденный режиссер, Мохаммад Расулоф, бежал из Ирана, чтобы избежать тюремного срока по обвинению в «сговоре против государственной безопасности».