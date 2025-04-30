Один из самых популярных сериалов нулевых «Отчаянные домохозяйки» получит ребут. Перезапуском проекта займется студия Onyx Collective, принадлежащая Disney. Об этом сообщает Deadline.

Новый сериал получит название «Вистерия Лейн» — именно так называлась улица, где жили главные героини. Продюсером сериала выступит Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»), а сценарий напишет Натали Чайдез, работавшая над «Бортпроводницей». По словам Чайдез, «Вистерия Лейн» будет «веселой, сексуальной, мрачно-комедийной мыльной оперой и детективом». Источники сообщилиDeadline , что создатель и исполнительный продюсер «Отчаянных домохозяек » Марк Черри не принимал участия в обсуждении, но знает о проекте и может быть в нем в той или иной степени задействован.

В центре сюжета вновь окажутся пять подруг, живущих в живописном городке Фэйрвью. За дверями роскошных домов и за ухоженными оградами будут скрываться жуткие тайны.

Первый сезон «Отчаянных домохозяек» вышел в 2004 году. Главные роли в нем исполнили Тери Хэтчер, Ева Лонгория, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс и Николетт Шеридан.