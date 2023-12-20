Стриминговый сервис Wink, где выходит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», опубликовал трейлер финальной серии сезона. Из ролика следует, что восьмой эпизод выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 21 декабря.

15 декабря режиссер и сценарист сериала Жора Крыжовников и Андрей Золотарев заявили, что пересняли восьмую серию, поэтому она не успеет выйти в срок.

«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее», — пояснил режиссер.

19 декабря Жора Крыжовников написал в своих соцсетях, что финальный эпизод все же выйдет вовремя — в четверг, 21 декабря.

Сериал «Слово пацана» вызвал широкий резонанс в обществе: пока одни зрители снимали тиктоки под саундтрек, другие — требовали проверить его и даже запретить.

Уполномоченная по правам человека в Татарстане Ирина Волынец утверждала, что сериал «противоречит» указу президента России об укреплении «традиционных ценностей», «стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления» — «казанского феномена», а также «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что сериал «не соответствует той политике, которую мы преследуем», поскольку «романтизирует период истории нашей страны, связанный с проявлением подростковых группировок», а это, «к сожалению, ни к чему хорошему не приводит».

Однако Роскомнадзор в результате проверки не нашел сериале нарушений российского законодательства.