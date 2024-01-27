В первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» 26 января состоялась церемония вручения премий Российской Академии Кинематографических искусств и наук «Золотой Орел» — в этом году заветные статуэтки раздали уже в 22-й раз. Обладателем главной награды стала драма режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь», снятая по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания», пишет «Кинопоиск».

На статуэтку в этой категории также претендовали киноадаптация романа Сергея Шаргунова «1993» режиссера Александра Велединского, первый в мире снятый в космосе художественный фильм «Вызов» Клима Шипенко, сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского и историческая лента «Праведник» Сергея Урсуляка.

В номинации «Лучший короткометражный фильм» победила картина Федора Кравчука «Шоссе энтузиастов». Лучшим анимационной картиной стал проект «Коты Эрмитажа» режиссера Василия Ровенского. В категории «Лучший неигровой фильм» победу одержал «Мельников» режиссера Марины-Марии Мельник.

Призы за главные женскую и мужскую роли получили актеры Анна Михалкова («Чувства Анны») и Александр Яценко («Праведник»). За роли второго плана «Золотых орлов» удостоились Евгений Ткачук, также сыгравший в «Праведнике», и Александра Ребенок — за драму «1993».

Премию в номинации «лучший телевизионный сериал» получила лента «Бизон: Дело манекенщицы» с Сергеем Безруковым. Другой проект с его участием — «Шпион» — тоже был представлен в номинации, но статуэтку не получил, как и «Шаляпин» с Александром Горбатовым. Лучшей актрисой в телесериале стала Елена Яковлева, сыгравшая в «Даме с собачкой».

Сериал с Иваном Янковским и Александрой Бортич «Фишер» о розыске советского маньяка признали «лучшим сериалом на онлайн-платформах». На номинацию выдвигали еще один проект с участием Янковского — «Плейлист волонтера», а также городское фэнтези «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым по бестселлеру Михаила Елизарова.

Лучшим режиссером по версии жюри «Золотого орла» стал Сергей Урсуляк за фильм «Праведник». Конкуренцию в этой категории ему составили режиссеры Борис Хлебников за работу «Снегирь» и Александр Велединский за «1993».

На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, которые вышли в прокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в этот же период.