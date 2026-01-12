Выставки современного искусства и светомузыки, Марти Великолепный и Марк Шагал. Куда сходить в Москве с 12 по 18 января — в материале RTVI.

«Марти Великолепный»

С 15 января в российских кинотеатрах стартует прокат фильма «Марти Великолепный». Картина выходит при поддержке дистрибьютора «Атмосфера кино» и уже успела завоевать признание международной критики и престижные награды, включая «Золотой глобус» для Тимоти Шаламе.

Главную роль амбициозного чемпиона по настольному теннису Марти Маузера исполнил Тимоти Шаламе, который также выступил продюсером проекта. В фильме снялась звездная команда, включающая Гвинет Пэлтроу в роли актрисы Кей Стоун, Одессу Эзайон, сыгравшую подругу детства главного героя Рэйчел Мизлер, а также Кевина О’Лири, Абеля Феррару и других известных актеров и персон.

Действие этой спортивной драмы, снятой режиссером Джошем Сэфди, разворачивается в 1950-х годах. Это вымышленная история, вдохновленная жизнью реального чемпиона, которая рассказывает о молодом и одержимом своей целью человеке, мечтающем о мировой славе. Его путь к вершине связан с жертвами, одиночеством и конфликтом с обществом, не понимающим его амбиций. Фильм исследует высокую цену гениальности и слепой одержимости.

«Куда ночь, туда и сон»

В галерее Alina Pinsky открылась вторая персональная выставка Льва Повзнера «Куда ночь, туда и сон», охватывающая последние 25 лет его творчества. В экспозиции представлены ключевые серии: «Шпигель» (2010-е), «Приставленные лица» (конец 2010-х — начало 2020-х), «Поле чудес» (конец 2010-х — наст. вр.) и «Спрятанные лица» (конец 1990-х — середина 2000-х).

Лев Повзнер (р. 1939) работает с холстом, бумагой, маслом, картоном в технике папье-маше и обработанными клеёнками. Серия «Шпигель» основана на симметричном отзеркаливании изображения, где привычные элементы вроде уха превращаются в фантастические структуры. В «Поле чудес» лица подменяются пейзажами и интерьерами с текстовыми вставками. «Приставленные лица» сводит изображения к разноцветным профилям в сюрреалистических «поцелуях». «Спрятанные лица» содержит визуальные загадки с скрытыми фигурами и аллюзиями на старых мастеров, включая подсерию «Ведьмы».

«Марк Шагал. Радость земного притяжения»

С 11 декабря в Главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина будет проходить выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Это первый за четыре десятилетия грандиозный монопроект музея, посвященный художнику. Экспозиция, куратором которой выступила Евгения Петрова, главный эксперт Русского музея, сосредоточится на «русском периоде» творчества Шагала (конец 1900-х — 1922 гг.).

Основу выставки составят произведения из отечественных музейных и частных собраний. Центральным элементом в Белом зале станет реконструкция зрительного зала Еврейского камерного театра с девятью панно, созданными Шагалом в 1920 году.

Посетители увидят знаковые работы, включая «Над городом» и «Прогулку», а также картины «витебской серии». Будет представлена инсталляция «Комната семьи Шагал» с подлинными предметами мебели из дома художника в Витебске.

«Культура лошади. Часть первая. Экспедиция в Камарг»

В новой московской галерее «кони маслом» проходит персональная выставка Катерины Строгановой «Культура лошади. Часть первая. Экспедиция в Камарг».

Проект представляет собой художественное исследование, документирующее путешествие художницы на юг Франции, в регион Камарг. «Я переношу на бумагу собственное чувство, но оно было бы неполным без полученных знаний и опыта», — отмечает Катерина Строганова.

В основе выставки — многочисленные акварельные работы, фотоматериалы, записи диалогов и личные наблюдения художницы, которая выступает в роли художника-исследователя. Проект исследует уникальную экологию отношений человека и животного, столетиями существующую в Камарге.

«Архетипы авангарда»

В Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной проходит выставка «Архетипы авангарда». На ней представлены работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Георгия Якулова и других мастеров авангарда.

Произведения показаны через призму 12 архетипов, которые раскрывают психологические паттерны художников и их мотивацию. Авангардисты отказались от академических традиций и сосредоточились на индивидуальном творчестве.

Cube.Moscow

В пространстве арт-платформы Cube.Moscow проходят одновременно пятнадцать новых экспозиций современного искусства, в программу также входит новогодний арт-маркет.

В большом выставочном зале галерея «КультПроект» под кураторством Юлии Манусевич и Ирины Солнцевой представит групповую выставку «Ensalada». Как отмечают кураторы, коллективные проекты, объединяющие разнообразные работы по тематическому принципу, часто представляют собой многоголосие.

«Светлая Оттепель»

В Центре Вознесенского до конца недели продолжается выставка «Светлая Оттепель» — второй сезон проекта «Центр исследований искусства Оттепели». Экспозиция посвящена осмыслению предтеч цифровой эры и исследованию того, как идеи авангарда начала XX века и художественные практики периода Оттепели предвосхитили современные технологии и цифровую среду.

Выставка представляет работы выдающихся художников, инженеров и учёных Оттепели, таких как Вячеслав Колейчук, Булат Галеев, Владислав Стржеминский и Николай Штокозенов. Особое внимание уделено междисциплинарным экспериментам, световым приборам, светомузыкальным инструментам и архивным материалам, демонстрирующим синтез искусства, науки и технологии. Выставку сопровождает обширная публичная программа, включающая лекции, дискуссии и мастер-классы.