Новое арт-пространство «кони маслом» открылось не просто выставкой, а художественным исследованием. Его первым проектом стала «Культура лошади. Часть первая» — графика, созданная во время экспедиции в Камарг. Художница Катерина Строганова и операционный директор проекта Олеся Бондаренко рассказали RTVI, как галерея будет работать с нестандартным форматом, почему она задумана как магнит для «своих» и какие планы уже намечены на ближайшие месяцы — от показа документального фильма до создания арт-резиденции в Ярославской области.

— Выставка называется «Культура лошади». Что вкладывается в это словосочетание? Это культура о лошади, созданная людьми, или же культура самих лошадей, которую вы пытаетесь уловить?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним, что мы имеем в виду под словом «культура»: нормы, обычаи, знания, умения, а также способы мышления и коммуникации.

Простыми словами, культура отражает уровень развития общества и его системы ценностей. Культура лошади в этом смысле показывает и общее отношение к животному, и способ коммуникации с ним. На мой взгляд, эволюция и развитие невозможны без переосмысления. Под словами «культура лошади» я имею в виду, в первую очередь, переосмысление роли лошади. А именно, не потребительское отношение, а осознанное и паритетное, где лошадь выступает проводником гуманистических ценностей человечества. А во-вторых, изучение того наследия, которое уже оставили лошади в мировой истории.

— Экспедиция — это художественное исследование. Как был устроен ваш полевой день: что важнее было успеть — сделать этюд, поговорить с местными жителями или просто наблюдать?

— Мой день начинался до рассвета, в 5:30 утра. Мне было важно застать лошадей в поле до того, как начнётся пекло. В июле в Камарге очень жарко, там не то что рисовать, а даже находиться крайне трудно.

Наблюдение является основой моего погружения в среду. Поэтому в приоритете оставалась голова, свободная от мыслей и жёстких планов, и готовность действовать по ситуации. В один день больше рисунка, в другой — общения, в третий — поездок. Никогда не угадаешь. Но гибкость даёт лёгкость и экономит силы.

— Почему для открытия новой галереи «кони маслом» был выбран именно этот, очень личный и исследовательский проект? Что в нём показалось определяющим для заявления позиции новой площадки?

— Он эмоционально свеж и ещё пахнет Камаргом, понимаете? Мне легко рассказывать о нём, потому что я всё ещё погружена в него своими чувствами и мыслями. В Камарге для меня открылся большой информационный пласт, в котором есть и общее, и частное: культурное наследие и эмоциональный контакт человека и лошади. Когда я показываю графику, написанную без подготовки, эскизов и т.д., эмоция не успевает перегореть. Впрочем, это же не оставляет мне права на ошибку. Зритель видит всё так, как есть. В этом весь цимус.

— Как галерея работает с таким нестандартным форматом? Как вы помогаете зрителю погрузиться не просто в просмотр картин, а в целостное переживание экспедиции?

— Галерея открыта для всех неравнодушных к лошадям и работает в этом смысле как магнит для своих. Лошадь здесь — главный пароль.

Выставка о Камарге построена таким образом, что уровень погружения зритель выбирает сам: он может остаться только на визуальном восприятии, а может пойти дальше, в беседу, в эссе, взять с полки книги, налить чай и гурманить информацию не торопясь. Мне приятно и интересно наблюдать, когда люди, забежавшие на 15 минут, остаются на полтора часа и не хотят уходить.

— Проект обозначен как «Часть первая». Уже есть планы на продолжение «Культуры лошади»? Связано ли это с конкретными географическими точками?

— Буквально в начале февраля мы планируем Часть вторую, а именно презентовать и показать документальный фильм, снятый в Камарге во время экспедиции. Он будет посвящён Джулиену Серра, удивительному человеку, который множеству регалий и спортивных достижений предпочёл свободу и любовь. То, как он взаимодействует с лошадью, сродни божественному дару.

Поскольку культура лошади — это двигатель постоянного исследования и работы с информацией, то в планах, безусловно, работа в новых местах, которые открывают и «наших» людей, и иные грани контакта с лошадью… Из ближайшего — это арабские породы и земли Востока.

А географию планируем далее приземлить в Ярославской области — в ближайшие несколько лет, открыв арт-резиденцию как точку отсчёта большому проекту на земле, где лошадь и человек смогут по-иному увидеть друг друга.

— Какая деятельность планируется в ближайшее время, что ждёт зрителей?

— Наше пространство открыто для зрителей уже сейчас в камерном формате выставочной мастерской. Это не просто зал для показа, а живое, дышащее творчеством место, где стираются границы между искусством и его созданием. Мы прежде всего исследовательский проект, который, как и любое исследование, находится в постоянном движении работы с информацией и культурой места изучения.

Мы готовим цикл curated-выставок, планируем показы фильмов и видеоарта, за которыми последуют искренние дискуссии и мастер-классы. Сквозной темой станет тонкая связь между визуальным искусством, наблюдением, движением и тем уникальным эмоциональным контактом, что возникает между человеком и животным. Мы будем исследовать эту связь вместе.

Между выставками, как и полагается мастерской, будут рождаться новые работы. Мы открываем двери для индивидуальных занятий с мастером — для тех, кто хочет постичь тонкости художественного письма или попробовать себя в интуитивной живописи. Это невероятное вдохновение. Параллельно будем взращивать особую библиотеку редких книг о лошадях, культуре и искусстве. Это наш вклад в создание уникальной среды для глубокого погружения. Мы приглашаем вас не только смотреть, но и читать, изучать, исследовать, как и мы.