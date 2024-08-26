Фильм-участник Каннского кинофестиваля, летняя драма, творческий конкурс, культовый Хаяо Миядзаки, фестиваль электрофолк музыки, 14 выставок современного искусства и шоу-мюзикл. Куда сходить в Москве на неделе с 28 августа по 1 сентября, рассказываем в материале RTVI.

«Мой сосед Тоторо»

29 августа в российский прокат выйдет культовый фильм Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Это добрая сказка, которая будет интересна всей семье. С нее также комфортно начинать знакомство с аниме тем, кто раньше никогда не смотрел японские анимационные картины.

Действие фильма происходит в Японии в 1950-е годы. Главные героини — сестры Сацуки и Мэй, которые вместе с отцом переезжают в старый деревенский дом. Вскоре они обнаруживают, что в лесу неподалеку от их дома живет гигантское пушистое существо по имени Тоторо, которое становится другом и покровителем девочек. Тоторо и другие лесные духи помогают Сацуки и Мэй узнать о чудесах природы, учат их любви и поддержке, преодолению трудностей.

«Черный пес»

31 августа в кинотеатре «Художественный» состоится зрительская премьера фильма «Черный пес», завоевавшего главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Действие картины происходит на краю пустыни Гоби, куда во время Олимпиады в Китае отправляли бездомных собак. В центре сюжета фильма история Ланга (Эдди Пэн), только что вышедшего из тюрьмы. В умирающем поселении Ланг встречает дворовую собаку, которая навсегда изменит его жизнь.

ArtMasters-2024

С 25 по 31 августа в Москве и Нижнем Новгороде пройдет финал Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2024 — масштабные соревнования для молодых специалистов бэкстейдж и цифрового искусства.

Финальные защиты пройдут в Доме Пашкова, Боярских палатах, киностудиях «Мосфильм» и «Союзмультфильм», офисе VK и других площадках. 200 финалистов представят свои проекты по 20 компетенциям: от мультимедиа шоу на фасаде «Академии Маяк» и модного показа по мотивам известных картин до театральных представлений в легендарном театре кукол Образцова.

Показы Фестиваля Уличного Кино

До 28 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» проходит Московская международная неделя кино. В программе более 300 показов российских и зарубежных фильмов, экскурсии и киноквесты, мастер-классы, зрелищные шоу.

До 27 августа в программе Московской международной недели кино проходят показы Фестиваля Уличного Кино — крупнейшего в России смотра короткого метра. На Хохловской площади и в Музее-заповеднике «Царицыно» покажут лучшие российские короткометражные фильмы из программы фестиваля последних 10 лет, а также пройдут творческие встречи с профессионалами российского кино.

«Планета Джанет»

В Центре «Зотов» 31 августа пройдет специальный показ фильма «Планета Джанет» — автобиографичный кинодебют лауреата Пулитцеровской премии Энни Бэйкер. Картину представит и обсудит со зрителями киножурналист Ная Гусева.

Фильм рассказывает об отношениях матери и дочери. Одиннадцатилетняя Лейси (Зои Циглер) хочет провести лето вдвоем с мамой Джанет (Джулианна Николсон), поэтому просит забрать ее пораньше из лагеря. Вместе они живут в деревне в Массачусетсе, но скоро в их жизни не появляются трое гостей, очарованных Джанет.

«Сумятица»

31 августа на площадке «Китайского летчика Джао Да» пройдет фестиваль электрофолк музыки «Сумятица», где выступят АСТЯ, Царица Птиц, Вокруг да Около, ILNARA, Baysara, VDOME, Surmachina.

Миссией феста его создательница называет «возможность как следует насладиться самобытным музыкальным направлением, в котором архаичные мотивы переплетаются с современным электронным звучанием, а заодно проводить жаркое лето-2024 не менее жаркими плясками и хороводами». В рамках фестиваля можно будет в том числе погадать на рунах и таро.

14 новых выставок современного искусства

В арт-пространстве Cube.Moscow открылось 14 выставок современного искусства. Самую масштабную из них представила галерея ЛУЧ, которая открыла коллективную выставку световых инсталляций «Элемент». Свои работы в рамках проекта представили студии INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиа-художники Иван Калиничев и Александр Соколов.

Среди новых проектов предстоящего открытия — персональные выставки Ани Жёлудь, Марии Высотской, Веры Петровской, Александра Чемакина, Алины Светкиной, Катерины Lime Blossom, Константина Чиркова, Евгения Старова. Также галереи представили коллективные выставки и pop-up проекты.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.