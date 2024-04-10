Выставки современных художников, маркет искусства, фильм о вампирах и архитектурный проект. Куда сходить с 8 по 14 апреля в Москве, — в материале RTVI.

«Это нам приснилось завтра»

Участницы десятого сезона «Открытых студий» на «Винзаводе» представили свои арт-проекты, над которыми работали в течение полугода. Работы можно увидеть на выставке «Это нам приснилось завтра» до 12 мая. Многие художницы в своих произведениях затронули тему глубинных страхов.

В работе «Открытых студий» принимали участие десять авторов: Елена Шарганова, Лена Холкина, Дарья Арбузова, Юля Диброва, Таисия Камышан, Аксана Прутцкова, Полина Савина, Маргарита Журавлева, Ульяна Ёлкина, Ольга Михальчук.

«Линии. Сибирь. Дмитрий Сухов»

11 апреля в галерее ГУМ-RED-LINE откроется выставка «Линии. Сибирь. Дмитрий Сухов». Экспозицию составят живописные и керамические работы художника.

Дмитрий Сухов родился в городе Тара (Омская область) на берегу Иртыша, поэтому в его творчестве часто встречаются природные мотивы и отсылки к сибирскому фольклору. Куратор выставки — культуролог Элеонора Захаржевская. Экспозиция будет тематически связана с идеей художника об органической связи пространства с произведением. Один из основных лейтмотивов выставки — историческая память, народный фольклор, многогранность культуры.

«Архитектура 1.0»

В пространстве A-House в Москве в рамках архитектурного фестиваля открылась выставка «Архитектура 1.0». Экспозиция представляет собой коллективный проект современных архитекторов и дизайнеров, посвященный многогранности архитектуры как направления в искусстве и дизайне. Выставка поделена на несколько залов, каждый из которых посвящен разным взглядам на архитектуру: фотографии, светодизайну, ландшафтному проектированию и дизайну интерьеров. Среди бюро, принявших участие в экспозиции, — NOWADAYS office, Saga, BASIS, YARKO, EdxxKat и другие. Выставка продлится до 14 апреля.

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»

С 11 апреля в российский прокат выйдет фильм-участник кинофестиваля в Торонто «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». Мрачная комедия рассказывает о юной шестидесятивосьмилетней вампирше Саше (Сара Монтпети), которая отказывается убивать людей ради пропитания. Врачи ставят ей страшный диагноз — эмпатию. Семья Саши старается ей помогать, но после очередной семейной ссоры гуманистку выселяют из родительского дома и отправляют на поиски пропитания. Так она знакомится с Полем (Феликс-Антуан Бенар), готовым стать вампирским ужином, но при одном условии.

Маркет WIN-WIN

13 и 14 апреля в Центре современного искусства Винзавод пройдет восьмой маркет современного искусства Win-Win, где можно купить работы художников. На ярмарке представят новое направление проекта — запуск специализированных секций для художников, работающих в определенном жанре. В этом году в фокусе окажутся авторы, занимающиеся фотографией. На маркете можно будет не только увидеть и приобрести произведения современного искусства, но и принять участие в мастер-классах, а также послушать лекции и презентации художников, издательств и галерей.