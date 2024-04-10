В российский прокат 11 апреля выходит фильм «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» канадского режиссера Ариан Луи-Сейз. Почему вампиры снова в моде, и кому понравится мрачная комедия о квебекских кровопийцах, — в материале RTVI.

О чем фильм

Юная 68-летняя Саша (Сара Монпти) живет с родителями и пьет их кровь, вернее, добытую мамой на охоте. Сама же она убивать не хочет, да и не умеет — клыки у нее так и не прорезались. Ее водили еще в детстве по врачам, специалисты сообщили неутешительный диагноз — у девочки развилась эмпатия, она слишком сочувствует своим жертвам. Вся семья, конечно, была в шоке — в роду у них такого недуга никогда не было. Быть может причиной болезни стала детская травма: однажды на день рождения маленькой Саши пригласили клоуна, которого вся семья радостно выпила в честь праздника.

Однажды все-таки родительскому терпению приходит конец, и Сашу отправляют жить к старшей сестре, чтобы юная вампирша все-таки научилась обеспечивать себя пропитанием. В итоге они лишь ссорятся, а Саша впадает в такое отчаяние, что чуть не убивает себя порцией жареной картошки — смертельной для вампиров. Но, взяв себя в руки, девушка отправляется в группу поддержки людей с суицидальными мыслями. Там она знакомится с Полем (Феликс-Антуан Бенар), у которого тоже жизнь не сахар: над ним издеваются в школе, у него совсем нет друзей, а его подработка в боулинге — просто ночной кошмар. Поль понимает, отчего мучается Саша, и предлагает стать ее жертвой.

Правда, Сашу все равно мучает совесть, поэтому она предлагает Полю исполнить его последнее желание. И во время этой миссии между человеком и вампиршей зажигается искра.

Смерть как метафора

Как и в культовых «Сумерках», к которым то и дело отсылает Ариан Луи-Сейз, жажда крови здесь — метафора сексуального влечения. А первое убийство для Саши равнозначно потери девственности. Ее останавливает не только нежелание причинять вред живым существам, но и страх перед самим процессом. Увидев в детстве, как это делают взрослые, она испытала шок и отвращение, и эти чувства жили годами внутри нее. К слову, Поль на момент встречи с Сашей уже соприкасался со смертью, что хоть и не травмировало его так сильно, но опыт тоже был не из приятных. На глазах всех одноклассников он убил летучую мышь. Эта сцена тоже своего рода демонстрация его сексуального опыта через метафору: у Поля уже был контакт, но он не воспринимает его как что-то серьезное, ему хочется испытать этот опыт с Сашей, к которой у него есть чувства. Он подсознательно ощущает, что Саше нужно время, и не торопит ее, Поль старается создать максимально комфортную атмосферу, чтобы у девушки не возникало чувства вины.

Кроме того, несмотря на комедийный тон фильма, в «Вампирше-гуманистке» раскрываются и другие актуальные темы, например, принятия в семье. Мать и отец любят Сашу, но им тяжело дается свыкнуться с мыслью о том, что их ребенок растет «не таким как все». Их беспокоит и ее позднее созревание — отсутствие клыков к подростковому возрасту, и ее неспособность самостоятельно охотиться, и отсутствие интереса к вампирским семейным традициям. Но им сложно научиться принимать Сашу такой, какая она есть. Порой они душат ее своей заботой, и не готовы смириться с ее гуманистическими наклонностями. В то же время мама Поля, как бы ей ни было трудно, демонстрирует понимание и готовность принять любой выбор своего сына, она защищает его и любит так, как только может.

Кроме того, Ариан Луи-Сейз говорит со зрителями и проблеме коммуникации между подростками. Одна из сюжетных линий посвящена буллингу и жестокости. Никто не способен помочь Полю остановить издевательства его одноклассников, а школьные учителя, наоборот, становятся на сторону задир. Режиссер как бы спрашивает, что не так с этим миром, где единственным человечным существом, способным проявить сочувствие к ближнему оказывается кровопийца.

Вампирская эстетика

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» визуально отсылает к большой традиции «вампирского» кинематографа. С одной стороны, она берет за основу перевернутый сюжет «Сумерек», с другой, добавляет в него щепотку черного юмора «Реальных упырей». При этом, цветовая гамма и операторский стиль напоминают фильм «Выживут только любовники», а некоторые сцены отсылают к классике — «Носферату» и «Дракуле». Образ главной героини мог быть вдохновлен Эли из скандинавского хоррора «Впусти меня» или Уэнсдей из «Семейки Аддамс».

Картина «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» — дебютный полный метр для Ариан Луи-Сейз. Однако режиссеру удалось вовремя его выпустить, когда вампирская тема после очередного затишья вновь оказалась на волне популярности. Фильм был представлен в 2023 году, в то же время на Венецианском кинофестивале была представлена громкая новинка «Граф» Пабло Ларраина о чилийском диктаторе Аугусто Пиночете, ставшим вампиром, а в кинотеатрах показывали комедийный хоррор «Ренфилд» с Николасом Кейджем в роли Дракулы. 2024 год при этом начался с новостей о грядущей анимационной адаптации «Сумерек», а мастер ужасов Роберт Эггерс должен совсем скоро выпустить современную адаптацию «Носферату». Кроме того, в 2024 году ожидается и продолжение сериала «Интервью с вампиром» по одноименному роману. Таким образом видно, что кинематографисты продолжают интересоваться темой вампиров и тем, как эти мифические существа могли бы вписаться в современную реальность.

Кому стоит смотреть фильм

Забавная, но при этом глубокая история понравится не только поклонникам подростковых фильмов, но и тем, кто ожидает увидеть в кино что-то необычное. Режиссер высмеивает клише из вампирских фильмов, остроумно обыгрывая их в своем повествовании. На протяжении полутора часов экранного времени слово «вампир» звучит буквально пару раз. Зрителю, как и героям не нужно объяснять, по каким правилам существует вампирский мир и почему одни существа пьют кровь, а другие — нет, что избавляет от скуки и штудирования десятилетиями пройденного материала. «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» в этом смысле еще и является метамодернистским высказыванием.

«Я использую термин „китч“, потому что мне нравится эта эстетика смешения цветов, фактуры, эпох, декораций, костюмов, музыки. Я старалась сделать так, чтобы зритель испытывал разные эмоции при просмотре, в фильме сочетаются обычная жизнь и сверхъестественное, меланхолическое и веселое», — объясняла в интервью Devoir Ариан Луи-Сейз.