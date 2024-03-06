Студия Lionsgate займется производством анимационного сериала по саге «Сумерки». Об этом сообщает вице-председатель компании Майкл Бернс, передает Deadline.

«Мы собираемся выпустить анимационный сериал „Сумерки“, я думаю, он вызовет большой интерес», — сказал он. Бернс добавил, что Lionsgate планирует выпустить и сериал по франшизе «Джон Уик».

Другие подробности о проектах пока не сообщаются.

Первый фильм саги «Сумерки», снятый режиссером Кэтрин Хардвик по одноименному роману Стефани Майер, вышел в 2008 году. Изначально картина задумывалась как подростковый инди-фильм, но после успеха в прокате было запущено масштабное кинопроизводство.

Серия фильмов рассказывает о школьнице Белле Свон, в которую влюбляется 108-летний вампир Эдвард Каллен. Он борется между любовью к ней и желанием выпить ее кровь. С годами фильм приобрел статус культового: фразы и сцены из него до сих пор используются в мемах, фанаты косплеят героев и воссоздают интерьеры.

В 2020 году вышла новая книга Стефани Майер «Солнце полуночи», где сюжет «Сумерек» пересказан от лица Эдварда. В оригинальной версии история рассказывается Беллой. В первую же неделю было продано более миллиона копий романа.