В управлении президента по работе с обращениями граждан приняли к рассмотрению жалобу жителей Кольчугина на оптимизацию единственного на почти 40-тысячный город родильного отделения.

Ведомство сообщило, что запросило “необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения” обращения документы и материалы. Копия ответа управления есть в распоряжении RTVI.

Ранее жители Кольчугина обратились Владимиру Путину с просьбой остановить реорганизацию местного акушерского отделения, RTVI ознакомился с документом. В обращении говорилось, что преобразование родильного отделения второго уровня в ургентный зал, который принимает только экстренные и стремительные роды, создает для местных жителей много проблем — от невозможности добраться до роддома и обратно без личного транспорта до нехватки карет скорой помощи.

“Министерство озвучивает причину закрытия — нерентабельность, устаревшее оборудование и отсутствие ремонта. Но в наш роддом не вкладывались деньги долгие годы. Коллектив акушерского отделения неоднократно обращался к главе города, депутатам, различным фондам с просьбой оказания финансовой помощи. Мы, жители города, собрали деньги и купили отделению водонагреватели, обновили душевые кабины и сделали с нуля ремонт выписной комнаты. Уж точно не для того, чтобы акушерское отделение решили закрыть”, — говорится в обращении.

Кольчугинцы собрали более семи тысяч подписей против реорганизации родильного отделения. В Администрации президента ответили, что проверят, учитывалась ли информация, представленная в жалобе, при принятии решения об оптимизации.