Закрытие роддома в городке Кольчугино Владимирской области взбудоражило всю страну. Сначала там прошел митинг за сохранение родильного отделения, а потом тема вышла на федеральный уровень: за кольчугинцев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным вступилась глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. Депутат Госдумы Алексей Куринный на встрече с жителями города, подчеркнул, что «такая точка сопротивления, где люди коллективно взялись защищать свои права, впервые возникла на территории Российской Федерации». RTVI побывал в Кольчугине и рассказывает, почему это наглядный пример того, что происходит во многих городах России.

В 11 утра 7 февраля на площади перед зданием кольчугинской администрации не протолкнуться. Власти не согласовали митинг, который хотело провести местное отделение КПРФ, но люди все равно пришли — порядка 600-800 человек громко скандируют: “роддом”.

«Нас постепенно из статуса города выводят в статус поселка и села. Не будет роддома — не будет города», — говорит RTVI жительница Кольчугина Ольга Ефремова.

Для 37-тысячного Кольчугино это уже второе массовое мероприятие с начала 2026 года: 17 января здесь прошел митинг, собравший порядка 200 человек. Второй митинг власти не согласовали, сославшись на необходимость разбирать новогоднюю елку. В сквере у ДК, где обычно проходят подобные массовые мероприятия, митинг тоже провести не дали — там планировали чистить снег. Тогда депутат Госдумы Алексей Куринный назначил 7 февраля перед местным “белым домом” встречу с избирателями. Главный вопрос — закрытие родильного отделения кольчугинской ЦРБ.

Пример для всей России

Местные власти на встрече не показались: депутат Куринный говорит, что городская администрация перенаправила его в область, сославшись на то, что город здравоохранением не занимается. Вместо представителя региональной власти через дорогу на площади, где запретили проводить митинг, всю встречу стоял белый Ford Transit с камерой наблюдения на крыше и несколькими мужчинами в салоне, которые тоже снимали собравшихся на видео. Записывали происходящее и полицейские, которых прислали следить за тем, чтобы встреча депутата с избирателями не переросла в митинг. При этом с самого утра в городе не работал интернет — только сайты из “белого списка”.

Встретиться с депутатом Госдумы пришло много молодых женщин с детьми, были и сотрудники родильного отделения и ЦРБ. Некоторые приехали из соседних сел: кольчугинский роддом — единственный на весь район. В близлежащих Юрьеве-Польском и Киржаче роддома уже закрыли.

«Такие процессы [как закрытие кольчугинского родильного отделения] идут по всей стране. Но такого шума, как у вас, пока еще нигде не было. Именно благодаря вашей неравнодушности этот пример сегодня становится показательным для всей России», — говорит, открывая собрание, Алексей Куринный.

Накануне встречи с избирателями депутат побывал во владимирском Минздраве, но аргументы ведомства его не убедили. Официальной причиной закрытия родильного отделения называют его несоответствие новой версии приказа Минздрава, которая предполагает, что “роддома второго уровня” должны быть оснащены отделением анестезии-реанимации и интенсивной терапии — в кольчугинской ЦРБ они есть, но не в родильном отделении, так что формально признак не соблюдается. Также в роддоме не хватает двух неонатологов, чтобы они могли дежурить круглосуточно.

«Почему до этого можно было в течение десяти лет работать, нарушая существующий порядок, а теперь вдруг срочно нельзя? И самое главное, александровский роддом, куда планируется маршрутизировать часть рожениц, тоже нарушает тот самый приказ, [на который ссылается местный Минздрав], потому что там должно быть не меньше 500 родов, а у них 378», — говорит Куринный.

И кольчугинский, и александровский роддома — учреждения второго уровня, по классификации Минздрава они могут оказывать медицинскую помощь на одном уровне. В кольчугинском родильном отделении в 2025 году приняли 268 родов, по словам Куринного, такие показатели роддома «ничуть не хуже общероссийской статистики».

«Возить будет не совсем здо́рово»

Местные власти обещают, что родильное отделение не закроют, а только переименуют в ургентный родильный зал — с минимальным оборудованием и без круглосуточного дежурства врачей, где могут оказать только экстренную и неотложную помощь роженице. Хотя решение о закрытии вроде бы принято окончательно, рабочая группа в местном Заксобрании в то же время рекомендует отложить ее до мая 2026 года. А глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов предлагает альтернативу: построить новый полноценный роддом в городе. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев идею концептуально поддерживает и даже поручил сделать проект, но отмечтил, что это влетит области в копеечку.

Кольчугинцы в планы строительства не верят и требуют сохранить действующее родильное отделение, дооснастить его и нанять недостающих врачей. Тем более, что имеющийся коллектив не вызывает нареканий — все врачи имеют высокую квалификацию, в штате есть молодые акушерки, которые могут и хотят работать на благо родного города. Если родильное отделение закроется в мае, рожать придется ехать в Александров или во Владимир.

«У меня четыре дочери, и мне страшно за то, как они будут рожать в ургентном зале или по дороге во Владимир. Мы не хотим ни ургентный зал, ни Владимир для своего будущего. Мы просим и даже требуем сохранить наш роддом и оснастить его, дооборудовать тем, чего не хватает. Оставьте, пожалуйста, нашу жизнь в покое», — говорит местная жительница.

Расстояние от Кольчугина до областного центра — порядка 80 километров, такое путешествие на легковом авто в среднем занимает в лучшем случае полтора часа, если на дорогах нет заторов. Но случается такое редко: по трассе Р-75 от Александрова до Владимира почти постоянным потоком идут фуры. После снегопадов дорога для них становится почти непроходимой, так что все автомобили встают в многочасовую пробку. Объезд есть — от Кольчугина до Владимира также можно проехать через Юрьев-Польский, но этот путь длиннее, а кроме того дорога здесь постоянно петляет, так что велик риск растрясти роженицу. При этом обе дороги — и относительно прямая Р-75, и петляющая Р-74 — сейчас не в идеальном состоянии: на обеих трассах хватает ухабов и ощутимых при движении “заплаток”.

При этом кто и как будет возить женщин в другие города — неясно, потому что специальных бригад для транспортировки рожениц в Кольчугине нет, скорая — недоукомплектована, а собственный транспорт есть далеко не у всех. Более того, на встрече с беременными в пенсионном фонде Кольчугина руководительница отдела соцзащиты Екатерина Торунова призналась, что обеспечить транспортировку женщин в область на дородовую госпитализацию служба пока не может.

«Мы вчера проехали по дорогам и поняли, что возить-то будет не совсем здорово. С одной стороны, не всегда можно проехать, а самое главное, зашли вчера на вашу скорую помощь, а она укомплектована в лучшем случае наполовину: вместо пяти бригад работают три, вместо двух фельдшеров в бригадах по одному фельдшеру, и это, естественно, тоже противоречит действующему приказу Минздрава. Но, к сожалению, ваша региональная власть, как и местная, по этому поводу особенно не переживает», — заявил кольчугинцам Куринный.

Местные жители добавляют, что на единственную в области карету скорой, которая оборудована для перевозки новорожденных, надежды нет. “У нас в новогодние праздники родилось 14 малышей. Несколько родов были стремительные, в течение 20 минут. Один малышок родился недоношенный, вызвали детскую перинатальную скорую помощь из Владимира — она ехала полтора дня”, — говорит Ольга Ефремова.

Общественный транспорт до Владимира почти не ходит — есть рейсовый автобус, но с учетом старого парка беременной женщине такое путешествие едва ли будет под силу. Тем более, что рейсов всего шесть: первый уходит в 4 часа утра, а последний — в 3 часа дня. В остальное время до столицы региона добираться надо самостоятельно.

Такси до Владимира стоит больше трех тысяч рублей, по местным меркам, это значительная сумма. По данным администрации Кольчугинского района, в который входит пять сельских поселений, средняя зарплата составляет 67,53 тыс. рублей. Но местные только смеются над этой цифрой: по их словам, с работой, а тем более с зарплатой, в городе проблемы и трудоустроиться без проблем здесь можно в основном в общепит, парикмахерские и магазины.

Противоречивая борьба за демографию

Рождаемость в России стабильно падает с 2015 года: в декабре 2025-го суммарный коэффициент рождаемости опустился до рекордных 1,3, следует из данных Росстата. Это минимум с 2006 года, обратил внимание RTVI. Для естественного воспроизводства населения необходим коэффициент 2,1 или выше.

О необходимости преодолеть демографический кризис сказано немало. По этому поводу высказывался и президент России Владимир Путин, и председатель Госдумы Вячеслав Володин, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, и многие другие высокопоставленные чиновники. «Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, — важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития», — заявил Путин в конце 2025 года, открывая первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Однако пока переломить тренд на снижение рождаемости в России не удается.

Согласно данным Росстата, с которыми ознакомился RTVI, в стране сокращается количество больничных коек, предназначенных для беременных, рожениц и женщин, получающих послеродовой уход. В 2024 году их было всего 48,2 тыс. на всю страну — это минимальный показатель за последние пять лет, и на 10 тыс. женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет) приходилось 14,2 койки.

Среднее расстояние до роддома за последние 25 лет, по данным лидера думской фракции СРЗП Сергея Миронова, увеличилось с 15 до 80 километров.

Минздрав отчитывался об иных показателях: по данным Росздравнадзора, госклиник с лицензией по профилю «акушерство и гинекология» за последние пять лет стало больше (2191 в 2019 году и 2915 в 2024 году). Однако по этому профилю работают не только роддома и перинатальные центры, но и гинекологические отделения в многопрофильных больницах, где может не быть отдельных акушерских коек.

«Оптимизация» родов

В 2025 году в региональных СМИ регулярно появлялись сообщения о закрытии или “оптимизации” роддомов и родильных отделений — из Уфы, Омска, Красноярского края, Екатеринбурга и других регионов. “Оптимизация” роддомов затронула и Москву: глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина даже обращалась к мэру столицы Сергею Собянину с требованием объяснить причины происходящего, но пока ответа не получила. В Свердловской области и вовсе пообещали закрыть 10 роддомов — все они должны стать “ургентными родильными залами”.

Масштабную реорганизацию роддомов и в целом акушерской помощи в России начали проводить с 2020 года. Основным документом стал приказ Минздрава «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»». Среди прочего он предполагал переход от мелких роддомов к крупным перинатальным центрам. Оптимизировать изначально должны были только те стационары, где принимают менее 100 родов в год, но на практике под нож попали отделения и с бо́льшим потоком рожениц.

Рациональное зерно в оптимизации роддомов все же есть, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В разговоре с RTVI она подчеркнула, что сейчас сильно растет количество патологий беременности, и в этих условиях крайне важно, чтобы вели беременность и принимали роды квалифицированные врачи. “Если в маленьком городке или в селе этих родов два в год, то понятно, что ни на какую квалификацию рассчитывать невозможно, поэтому у нас и строили перинатальные центры”, — объяснила она RTVI.

При этом проблема транспортной доступности перинатальных центров стояла с самого начала оптимизации. Этот вопрос должен решаться за счет территориальных программ госгарантий — они могут включать в себя тарифы на доставку беременных в роддома, однако, например, во Владимирской области это не предусмотрено. Управляющий партнер юридической компании “ЭНСО” Алексей Головченко подтвердил RTVI, что специализированная скорая помощь для родов оказывается бесплатно, в том числе с медицинской эвакуацией при угрозе жизни, например в случае экстренных родов, но отдельного тарифа на доставку рожениц на большие расстояния нет.

Масштабный протест против закрытия в Кольчугине родильного отделения объясняется просто: люди не верят в то, что власти руководствуются благополучием людей. Одна из местных жительниц Ольга Ефремова, которая участвовала во встрече с депутатом Куринным, говорит, что медицина в городе активно коммерциализируется. Беременным женщинам выдают родовые сертификаты, через которые бюджетные деньги распределяются в пользу медицинских учреждений, которые выбирают горожанки. Чем больше сертификатов получает роддом, тем рентабельнее он с финансовой точки зрения. Не в этом ли дело и с областным перинатальным центром, задается она вопросом.

«Ургентный зал — это страшно»

Приказ Минздрава от 2020 года делил акушерские роддома на три уровня в зависимости от оснащенности: отделения первого уровня занимались только родами без патологий, в них не предусматривалось оборудование для преждевременных родов, реанимации новорожденных и работы с патологиями; отделения второго уровня оказывают помощь беременным с хроническими заболеваниями и осложненными беременностями; роддома третьего уровня — перинатальные центры — оборудованы для работы с тяжелыми патологиями, серьезными угрозами для жизни и здоровья матери и ребенка.

С 2026 года Минздрав обновил методику разделения, к первой группе добавились ургентные родильные залы, где нет круглосуточно дежурящего акушера-гинеколога, неонатолога и анестезиолога-реаниматолога. Такие экстренные отделения должны работать в населенных пунктах с плохой транспортной доступностью на большом удалении от родильных отделений второго и третьего уровня. В ургентных родильных залах также нельзя проводить хирургические аборты. В них рожениц направляют только в двух случаях: если роды уже начались и доехать до полноценного роддома женщина не успевает или если состояние женщины или плода требует экстренной или неотложной помощи.

“Что такое ургентный зал? Это гинекология, отсутствие врача [акушера-гинеколога], отсутствие акушерки, которая выучена на прием родов. Там гинекологическая сестра, которая не аттестована на прием родов, там нет детской сестры, которая будет ухаживать за ребенком, там нет неонатолога. Это страшно”, — говорила заведующая закрывающимся родильным отделением Кольчугинской ЦРБ Лариса Кузенкова.

Причем во Владимирской области не понаслышке знают о том, что из себя представляет практика создания ургентных родильных залов на месте роддомов. В городе Гусь-Хрустальный полноценное родильное отделение закрыли после смерти роженицы летом 2025 года, вместо роддома в городе остался только ургентный зал. За полгода с момента открытия зала в нем не приняли ни одних родов, отчитался местный минздрав в январе 2026 года.