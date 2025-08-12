Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина запросила у мэра Москвы Сергея Собянина данные о количестве закрытых с 2024 года столичных роддомов и причинах их закрытия. По ее словам, обращения по этому поводу она регулярно получает от горожан. Копия обращения имеется в распоряжении RTVI.

Останина привела два примера, о которых узнала от граждан. Так, она пишет, что в августе 2025 года закрылся роддом №3 на Нежинской улице, а его сотрудникам якобы предложили или уволиться «по собственному желанию», или самостоятельно трудоустраиваться в больницу №67.

Также, по словам Останиной, в 2026 году планируется закрыть два роддома из-за открытия родильных отделений при больницах:

роддом №8 возле станции метро «Выхино» — в связи с открытием роддома при больнице №15,

роддом №20 возле станции метро «Первомайская» — в связи с открытием роддома в капитально отремонтированной ГКБ №36.

В обращении депутата говорится, что сокращение числа роддомов приводит к ухудшению доступности медуслуг родовспоможения и «создает дополнительные барьеры в получении необходимых консультаций и медицинской помощи на этапе беременности и родов».

Также Останина отметила, что во многих медучреждениях не хватает квалифицированных акушеров-гинекологов и неонатологов, и эта нехватка кадров «вызывает серьезные опасения за здоровье женщин и новорожденных».

Она попросила Собянина с учетом «важности и социальной значимости» этого вопроса предоставить информацию о мерах по обеспечению доступности медуслуг во всех районах Москвы и решении проблем нехватки квалифицированных медработников, а также данные о количестве закрытых в 2024-2025 годах роддомов и причинах их закрытия.

«Надеемся на плодотворное сотрудничество, поскольку вопросы родовспоможения, качественной медицинской помощи беременным женщинам важны для будущего семей и материнства», — обратилась депутат к мэру столицы.

Напомним, в январе 2025 года Останина направляла схожие обращения главе СКР Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Тогда речь шла о проверке поступающего в комитет Госдумы по защите семьи «большого количества обращений от граждан из разных регионов» о резком сокращении количества доступных им роддомов и женских консультаций.

Депутат приводила данные Росздравнадзора о том, что за последние пять лет более 150 государственных медицинских учреждений утратили лицензии на родовспоможение. При этом, отмечала она, федеральные и региональные власти не дали никаких официальных разъяснений по этому поводу, на фоне чего возник «отрицательный общественный резонанс».

Обращаясь к Татьяне Голиковой, члены комитета сослались на данные Российского общества акушеров-гинекологов о том, что в госмедучреждениях не хватает более 5 тысяч акушеров-гинекологов и неонатологов, а если учитывать и акушерок, то кадровый дефицит достигнет 8,5 — 11,5 тысячи сотрудников. Такая ситуация, подчеркнули авторы письма, вызывает «серьезные опасения по поводу будущего отрасли» — особенно на фоне сокращения численности выпускников ординатуры по специальности «Акушерство и гинекология».