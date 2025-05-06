Адвокат бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова Сергей Буйновский полагает, что суд может отменить приговор его подзащитному по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

По словам Буйновского, он и его подзащитный пока не потеряли веру в справедливость и правосудие.

«Если суд будет руководствоваться конституцией и уголовно-процессуальным законодательством, то его отменят. Если каким-то иными мотивами, то нет», — отметил адвокат.

В середине мая 2024 года Попова арестовали по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей.

В материалах дела говорится, что эти металлоконструкции были закуплены в рамках гуманитарной помощи и должны были использоваться для строительства укреплений в Запорожской области. Попов не признал вину, призвав суд принять «дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время».

В начале марта Попов сообщил, что он уволен из армии и исключен из списка воинской части, к которой был прикомандирован. Он утверждал, что не получал официального уведомления об увольнении, не видел выписок из приказа и не подписал ни одного рапорта, а также не проходил военно-врачебную комиссию.

В конце марта «Ъ» опубликовал открытое письмо Попова к президенту России Владимиру Путину, в котором генерал называл службу в армии смыслом своей жизни и просил главу государства вернуть его в строй. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал журналистам, что главе государства доложили об этом письме.

9 апреля Попов попросил прервать производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в военной операции на Украине. Позднее Второй Западный окружной военный суд Москвы принял решение оставить генерала в СИЗО. Защита просила назначить ему домашний арест.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в крупном мошенничестве и служебном подлоге и лишив воинского звания генерал-майора. Суд также назначил штраф в размере 800 тыс. рублей.

Днем 6 мая Буйновский сообщил ТАСС, что он обжаловал вынесенный Попову приговор и попросил суд оправдать бывшего генерала.