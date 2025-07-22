Адвокат Александр Ярин, который ранее представлял интересы фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус» Алишера Касимова, отправился в зону военной операции на Украине. Об этом РИА Новости рассказала мать подсудимого.

По словам собеседницы, Александр Ярин добровольно ушел на фронт. В связи с этим он перестал представлять интересы Алишера Касимова. Эту информацию также подтвердили коллеги правозащитника.

Алишер Касимов — уроженец Киргизии, который с 2016 года проживал в Москве. Мужчина имеет российское гражданство, женат, ранее не судим. В его семье трое малолетних детей, старшему из которых около трех лет.

По словам фигуранта, у него есть ИП. В марте 2024 года РИА Новости и Shot писали, что кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе Москвы, которым предположительно владеет Касимов, приостановило работу.

В материалах дела говорится, что Касимов сдавал трехкомнатную квартиру одному из исполнителей теракта в «Крокусе». Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Касимов утверждал, что не знал о подготовке квартирантами нападения на концертный зал, а объявление о сдаче квартиры разместил на одной из интернет-площадок.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибло 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

В январе 2025 года глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 фигурантов. Позже секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что российские спецслужбы задержали 45 человек, причастных к нападению на концертных зал. Часть из них находились за границей, большинству фигурантов грозят пожизненные сроки.

СК в марте передавал, что следствие пришло к выводу, что теракт в «Крокусе» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». В ведомстве не уточнили, о какой стране идет речь.

В июне СК объявил о завершении расследования теракта в «Крокусе». По данным ведомства, нападение было совершено «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации» в России. Исполнителями СК назвал членов террористической организации «Вилаят Хорасан»*, а также их пособников.

*организация признана в России террористической и запрещена