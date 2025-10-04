Запрет на ношение религиозной одежды в школах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры может быть вызван желанием «поумерить аппетиты» приверженцев «старых традиций». Такое мнение в разговоре с изданием «Подъем» выразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Могу только предположить, что завелись там агитаторы, пытающиеся добиться, чтобы работающие в местной нефтегазовой промышленности выходцы из Азербайджана и Северного Кавказа, а там таких много, скоропостижно стали демонстрировать свою приверженность старым традициям, и пришлось аппетиты этих людей поумерить», — сказал депутат.

По словам Вассермана, «при всей полезности традиций есть у них один крупный недостаток: на них очень легко паразитировать». Он уточнил, что имеет в виду заявления в духе «я лучше тебя, потому что лучше соблюдаю традиции», «я лучше тебя, потому что я заставляю тебя соблюдать традиции».

Регулировать вопрос ношения религиозной одежды в школах на федеральном уровне нет необходимости, считает Вассерман. Депутат отметил, что школы вправе самостоятельно устанавливать конкретные правила в части одежды учеников.

«Образование у нас в определенной степени светское и отделено от религии, хотя есть у нас предмет “Основы религиозной культуры”, но, во-первых, это именно основы, во-вторых, преподаются там все основные религии, признанные у нас исторически важными. Соответственно, причин для ношения одежды, связанной с какой-то конкретной религией, у нас нет», — порассуждал Вассерман.

Актуальность введения тех или иных мер касательно религиозной одежды зависит от «местных условий«, добавил парламентарий. «Именно поэтому мы не предписали законом единые требования к школьной одежде для всей страны, а предоставили школам и региональным властям решать это самостоятельно», — сказал Вассерман.

3 октября департамент образования и науки ХМАО сообщил, что во всех общеобразовательных учреждениях округа были утверждены локальные акты, запрещающие ношение головных уборов, включая никабы и хиджабы. Замдиректора департамента Инна Святченко объяснила такую меру необходимостью сформировать «общую культуру и эстетику» внешности учеников, «устранить признаки социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися» и предупредить «психологический дискомфорт перед сверстниками».

ХМАО стал третьим российским регионом, где полностью запретили ношение хиджабов и никабов в школах. В 2024 году аналогичные запреты ввели школы Владимирской и Воронежской областей.