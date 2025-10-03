Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры сообщил об установлении полного запрета на ношение религиозных головных уборов во всех общеобразовательных учреждениях региона. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет уральское издание URA.ru.

В департаменте уточнили, что локальные акты соответствующего содержания, запрещающие носить никабы и хиджабы, утверждены во всех школах округа. Решения самостоятельно принимаются на уровне администрации учебных учреждений, учитывающей позицию родительских советов и мнение общественности.

«303 школы приняли решение о запрете. Департамент образования и науки проводил мониторинг. Локальные акты принимаются в течение всего учебного года», — добавили в ведомстве.

В актах подчеркивается, что запрет на ношение головных уборов не имеет отношения к их религиозной принадлежности и касается любых аксессуаров, надеваемых на голову, — в том числе косынок, шляп и тюбетеек.

С сентября 2025 года в России начал действовать новый госстандарт требований к школьной форме, которые носят рекомендательный характер. На их основе администрации школ должны самостоятельно утверждать требования к внешнему виду своих учащихся.

В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО пояснили, что родителей будущих учеников уведомляют о нормативных актах перед зачислением детей, знакомя и с требованиями к внешнему виду школьников. Это ознакомление заверяется подписью, а если родители не готовы ее поставить, то они вправе «выбрать другую форму обучения — например, семейную».

Также представители ведомства заверили, что при желании родители и ученики имеют возможность изменить требования к внешнему виду школьников — «с учетом мнения большинства».

Заместитель директора департамента образования и науки ХМАО Инна Святченко, комментируя нововведения, объяснила их необходимостью создать образовательную атмосферу для занятий, укрепить порядок и дисциплину, сформировать «общую культуру и эстетику» внешности учеников, избавиться от проявлений разного рода различий между школьниками и предупредить развитие психологического дискомфорта в отношениях между одноклассниками.

Ношение религиозной одежды и атрибутики первыми в регионе запретили школы Нижневартовска — они установили такой запрет уже с начала сентября 2025 года. Муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов, комментируя это нововведение, призвал родителей с понимаем отнестись к правилам.

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов поддержал решение школ ХМАО и назвал его «нужным примером для всех регионов» страны.

Он назвал запрет на ношение головных уборов в школах «первым разумным шагом» по направлению к изменению миграционной ситуации в регионе и борьбе с созданием «этнического анклава» на его территории.

По его словам, это «единственно верное решение с учетом непростой обстановки, сложившейся в регионе, которая привела к нарушению культурно-этнического баланса, а также росту религиозного радикализма и распространению там чуждых для россиян (вне зависимости от их вероисповедания) религиозных традиций».

Также Кабанов высоко оценил «разумную» позицию муфтия Югры, добавив, что «девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий, а если вопрос принципиален, то следует подобрать образовательную организацию, в которой разрешается носить головной убор».

ХМАО стал третьим российским регионом, где полностью запретили ношение хиджабов и никабов в школах. Еще в 2024 году аналогичные запреты ввели школы Владимирской и Воронежской областей.

Воронежское министерство образования и молодежной политики поясняло, что Россия по Конституции является светским государством, и одежда учащихся в учреждениях светского образования не должна содержать религиозных атрибутов.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области ссылалось на позицию Верховного суда России от 2013 года и опыт других регионов. Вице-губернатор региона Владимир Куимов пояснял, что решение связано с жалобами родителей учеников, которые «заостряли на этом внимание». Комментируя возникшие впоследствии негативные реакции, экс-мэр Владимира и сенатор от региона Андрей Шохин заявлял RTVI, что местные мусульманские организации «никакого возмущения не поднимали».