Азербайджанская диаспора в России выступила с резкой критикой заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в интервью телеканалу Al Arabiya назвал вхождение страны в состав СССР «оккупацией». Как сообщает телеграм-канал «Злой смолянин», председатель Национального конгресса Смоленской области Фаик Алиев подчеркнул, что такое утверждение противоречит историческим фактам и памяти тех, кто сражался за Советский Союз.

«О какой оккупации Азербайджана Советским Союзом можно говорить, когда во время Великой Отечественной войны 15% населения Азербайджана находилось на фронте. Мой дедушка погиб, мой дядя, капитан Красной армии Алиев Ханлар, освобождал Смоленск, но вскоре пал смертью храбрых под Лиозно. Получается, 300 тысяч азербайджанцев воевали за оккупантов!?» — сказал председатель конгресса.

Алиев отметил, что азербайджанцы внесли значительный вклад в развитие Российской империи и СССР, напомнив о таких известных фигурах, как Гейдар Алиев и певец Муслим Магомаев: «Он [Магомаев] говорил, что у него две Родины: “Азербайджан — мой отец, Россия — моя мать”».

По словам представителя диаспоры, в Советском Союзе люди разных национальностей жили и служили вместе, а общим языком общения был русский. Он привел в пример собственный опыт службы в Ленинградском военном округе, подчеркнув, что «русский язык объединял всех».

Фаик Алиев заявил, что для многих этнических азербайджанцев, живущих в России, это страна стала домом: «Мы — граждане России. Здесь живут наши дети, нам здесь жить, это наша Родина. Высказывания против СССР и России оскорбляют наши чувства».

Он также выразил надежду на преодоление разногласий и улучшение отношений между Москвой и Баку, рассчитывая, что руководство двух стран сможет «без стыда смотреть друг другу в глаза» и сделать «позитивные шаги на благо азербайджанского и российского народов».

Ранее в интервью Al Arabiya президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что в 1920 году большевики «обманули народ», лишив Азербайджан независимости. По его мнению, вхождение страны в СССР привело к утрате суверенитета и разделению территории на основную часть и Нахичеванский эксклав.