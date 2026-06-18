Московский академический театр сатиры переживает сложный период, считает заслуженный артист России Александр Воеводин. Свое мнение он высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Когда не стало [Валентина] Плучека, возглавил театр [Александр] Ширвиндт. Оказывается, 20 лет он руководил этим театром. Но в силу характера, в силу какой-то… нельзя сказать, что это были самые такие прогрессивные и яркие годы в истории нашего театра», — рассказал Воеводин.

«А потом вообще после Ширвиндта сначала пришел один режиссер <…> Потом вот сейчас пришел [Евгений] Герасимов. Сложный период у театра. И времена вообще непростые для театра», — добавил артист.

Он напомнил, что в 2021 году к Театру Сатиры присоединили театр «Прогресс сцена Армена Джигарханяна». «У нас же соединили два коллектива: Театр Сатиры и Театр Джигарханяна. И вот это совсем уж… Была труппа как труппа — человек 80, наверное. А потом их стало 180, как сейчас», — сказал Воеводин.

Ранее артист Александр Яцко рассказал в интервью RTVI о «смерти» Театра на Таганке. «Все умерли. И «Таганка» умерла — та, которая была когда-то. И правильно сделала. Не бывает вечных театров, кроме «Ла Скала» и Большого», — заявил Яцко.