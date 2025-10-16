Прежний Театр на Таганке умер, заявил в интервью программе «Легенда» на RTVI артист Александр Яцко.

Он рассказал о спектаклях режиссера Юрия Любимова, который много лет был худруком «Таганки». По словам Яцко, у Любимова есть «с десяток шедевральных работ».

«У него были и проходные спектакли, особенно последние. Но, тем не менее, у него есть очень хорошее портфолио, где полным-полно шедевров настоящих театральных, которые сейчас воспринимались бы как актуальный театр, если бы они не были погублены актерской небрежностью», — заявил Яцко.

В качестве примера он привел спектакль «Мастер и Маргарита». По мнению собеседника RTVI, этот спектакль «мог бы и сейчас работать», если его «сделать с актерами, горящими своими работами, а не тусклыми, желающими поскорее свалить со сцены». «Там были использованы все лучшие постановочные ходы Юрия Петровича и Давида Боровского», — отметил Яцко.

«Ну, да ладно, дело прошлое. Все умерли. И «Таганка» умерла, та, которая была когда-то. И правильно сделала. Не бывает вечных театров, кроме «Ла Скала» и Большого», — заключил артист.

Яцко также заявил RTVI, что ему очень нравится нынешнее поколение российских актеров.