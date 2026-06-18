Российские хакеры провели операцию Broken Byte («Разбитый байт»), в результате которой был получен доступ к более чем 50 тыс. камер видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине, сообщает KP.RU.

По информации издания, за акцией стоят группировка NoName057(16) и хакер PalachPro. Они заявили, что кибератака будет продолжаться около двух недель, рассказал источник портала.

«Класть будем все: банки, ВПК, критическую инфраструктуру, а также устроим пару сюрпризов для логистики и железнодорожного транспорта пары стран», — привел собеседник слова хакеров.

Как пишет KP.RU, акция Broken Byte началась 15 июня на фоне саммита «Большой семерки» во Франции. Хакеры смогли внедрить в камеры программы, которые сканируют IP-адреса, выявляют уязвимости в системах и получают доступ к инфраструктуре. В процессе также задействован искусственный интеллект, который фиксирует различные данные: от лиц и автомобильных номеров до цвета транспортных средств и одежды. Собранная информация сохраняется в файлы с указанием координат и загружается в базу данных.

В результате хакеры получили доступ к более чем 50 тыс. камер в Восточной Европе и на Украине. Это позволяет им отслеживать перемещения любых грузов и лиц.

Сами хакеры допускают, что из-за кибератаки может существенно пострадать инфраструктура стран Евросоюза.

«Обработка и передача данных значительно ухудшатся, что приведёт к замедлению работы контрольно-пропускных пунктов, светофоров, систем уличного освещения, транспортных информационных табло и промышленных объектов», — приводятся в статье вероятные последствия.

Предварительный ущерб от кибератаки оценивается в сумму в размере более $1 млн.

В апреле немецкие СМИ сообщили, что спецслужбы ФРГ расследуют масштабную фишинговую кампанию, направленную против пользователей мессенджера Signal. В качестве одной из версий рассматривается причастность Москвы.