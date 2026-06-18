Две трети граждан Украины после завершения конфликта хотели бы видеть президентом страны другого человека вместо Владимира Зеленского. Доля тех, кто так считает, выросла за три года с 23% до 67%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Примечательно, что из тех, кто «скорее доверяет» Зеленскому на посту главы государства, 68% считают нужным сменить первое лицо после достижения мира. Среди тех, кто «полностью доверяет» президенту, ровно треть (33%) также выступают за то, что страну должен возглавить другой человек.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул в релизе, что мнение украинцев о Зеленском касается именно послевоенного периода. Опросы «стабильно показывают», что большинство украинцев против проведения выборов, пока боевые действия не завершились, указал он.

Что касается «перезагрузки» других органов власти, то обновления Верховной Рады после окончания конфликта хотели бы 83% украинцев (против 69% в 2023 году), правительства — 74% (против 47% три года назад).

Число тех, кто считает, что все надо оставить как есть, сократилось за тот же период с 19% до 5%. Еще 7% затруднились выбрать какой-либо вариант.

Исследование было проведено по телефону в мае-июне, в нем приняла участие 1 тыс. респондентов.

В 2024 году президент России Владимир Путин заявил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады, но не содержит ни слова о продлении полномочий главы государства. Он тогда сделал вывод, что единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер.

Путин не раз говорил о том, что считает Зеленского нелегитимным главой государства, поскольку пятилетний срок его полномочий истек в мае 2024 года. Украинские власти заявляют, что выборы в стране не проводятся из-за действующего в стране военного положения.