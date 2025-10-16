Актер театра и кино Александр Яцко в интервью программе «Легенда» на RTVI высказал свое отношение к современным российским артистам.

«Мне очень нравится нынешнее поколение. Юра Борисов, например. Это уникальное явление. В нем сошлись все необходимые качества для актёра. У него прекрасная внешность, у него очень светлая голова», — сказал Яцко.

По его словам, у Борисова — прекрасная, «завидная» карьера.

«Или Марк Эйдельштейн. Замечательный парень тоже. И молодой еще, господи! И такой прекрасный старт. Но, кроме всего прочего, он еще и милейший человек», — отметил Яцко.

«Мне кажется, что эти ребята из того поколения, которое не профукивает свои шансы, не профукивает свои жизни, не губит свой талант идиотскими привычками, вредными, которым были подвержены актёры XX века», — порассуждал собеседник RTVI.

Он также высказался о Никите Кологривом. «Очень талантливый человек. Он заносчив, амбициозен, да, иногда чрезмерно заносчив, но это ему не вредит», — считает Яцко.

Кроме того, артист назвал Александра Паля «очень хорошим парнем». «Я сначала подумал, что он вообще не актер, а какой-то самородок: в массовке нашли самородка, который способен играть роли. А он, оказывается, дипломированный специалист», — сказал Яцко.

Яцко также рассказал RTVI, как народный артист РСФСР Николай Караченцов приходил в театр уже после того, как попал в автомобильную катастрофу. «Он не мог говорить, он мог сидеть, курить «Приму» свою и что-то мычать. Но все равно цеплялся за жизнь», — вспомнил Яцко.