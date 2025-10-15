Артист «Театра имени Моссовета» Александр Яцко рассказал в программе «Легенда» на RTVI, как народный артист РСФСР Николай Караченцов приходил в театр уже после того, как попал в автомобильную катастрофу.

По словам Яцко, до аварии, когда Караченцов играл роли, «из него перла энергия».

«Он был очень воодушевлен всегда, когда в работе он был. Он воодушевлялся, заводился с пол-оборота», — отметил актер.

«Уже после этой несчастной своей аварии, он не мог разговаривать, но он ходил по театру все равно», — продолжил Яцко.

Он вспомнил, как Караченцов пришел к нему в гримерку и пожал руку.

«Он не мог говорить, он мог сидеть, курить «Приму» свою и трясти [руку], и что-то мычать. Но все равно цеплялся за жизнь, как вот и Талызина Валентина Илларионовна. Как Чапаев — «Врешь, не возьмешь!»» — добавил Яцко.

Актер театра «Ленком» Николай Караченцов в 2005 году попал в автомобильную аварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Спустя 12 лет у Караченцова обнаружили рак легких. В 2018 году артист умер в реанимации онкологической больницы в возрасте 73 лет.

Актриса «Театра Моссовета» Валентина Талызина скончалась в июне 2025 года на 91-м году жизни. СМИ писали, что незадолго до смерти у нее диагностировали рак поджелудочной железы.