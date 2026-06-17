США хотели бы заключить с Россией и Китаем сделку о сокращении арсеналов ядерного оружия. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции.

Президент отметил, что крупнейшим ядерным арсеналом располагают США, Россия находится на втором месте, а Китай может сравняться с ними через пять лет.

«Нам следует заключить соглашение о денуклеаризации — это было бы просто великолепно. Нам все это не нужно, нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз. Это просто ужасно, честно говоря», — сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Он добавил, что одна из сторон «очень хочет этого», а другая «не так уж этого хочет», но не уточнил, в каком случае имелась в виду Россия, а в каком КНР.

Трамп также заявил, что США рассматривают возможность возобновить санкции против российской нефти на фоне заключения сделки между Вашингтоном и Ираном.

«Мы следим за ситуацией. Мы наблюдаем, насколько сильно падает цена на нефть — она действительно обваливается», — сказал глава Белого дома.

После начала военных действий против Ирана и блокировки Ормузского пролива США временно исключили из-под санкций операции по продаже и перевозке нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры до 12 марта. С тех пор срок действия соответствующей генеральной лицензии американского Минфина дважды продлевался. 17 июня он истек, о продлении разрешения ведомство не сообщало. 14 июня Трамп объявил о заключении мирной сделки с Ираном, но документ пока не подписан, а его текст официально не публиковался.

Кроме того, Трамп высказался о телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным и переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7, назвав оба разговора «очень хорошими».

Лидер США добавил, что Вашингтон рассмотрит просьбу Киева, который хочет производить ракетное вооружение по американским лицензиям в Европе и на Украине.

Трамп отказался отвечать на вопрос, считает ли он российского президента «более ответственным» за конфликт на Украине.

«Я не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь уладить этот вопрос, а это не облегчает задачу», — пояснил глава Белого дома.

14 июня Путин позвонил Трампу по случаю 80-летия президента США, разговор между ними длился почти час. В Кремле сообщили, что Трамп в очередной раз высказался за прекращение боевых действий на Украине и заявил о готовности воздействовать на Киев и Европу. Путин, в свою очередь, повторил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет личных переговоров.

Лидеры России и США также договорились о визите в Москву американской переговорной группы по Украине — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.