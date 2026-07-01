Истребители Gripen E, которые Украина приобрела у Швеции, построены на проверенных решениях, однако уступают более современным машинам, а США теоретически могут заблокировать их передачу. Об этом в разговоре с RTVI заявил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Андрей Фролов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев купил у Стокгольма 16 истребителей Gripen E, которые Швеция должна передать в начале 2027 года. По его словам, украинской стороне также будет предоставлен пакет необходимого оборудования, техпомощи и поддержки. В октябре прошлого года Киев и Стокгольм договорились о покупке 100 таких самолетов.

«Сильная сторона машины в том, что это относительно легкий одномоторный истребитель. В нем используются проверенные решения, в частности американский двигатель, очень распространенный в мире, поэтому особых проблем с его обслуживанием нет», — отметил Фролов.

По словам эксперта, Gripen E могут использовать короткие аэродромы и участки автодорог, что сейчас выгодно Украине и отвечает интересам Киева; при этом саму машину нельзя назвать очень дорогой.

«Что касается слабых сторон, то одна из них вытекает из сильной стороны. То, что двигатель американский, означает необходимость получать разрешение на реэкспорт от американцев. И чисто теоретически в какой-то момент американцы могут не разрешить поставку двигателя в составе этого самолета, что, в принципе, может предотвратить передачу этой машины заказчикам», — добавил он.

Кроме того, из-за легкой конструкции возможности Gripen E ограничены по сравнению с более тяжелыми и современными истребителями, уточнил собеседник RTVI.

«Если мы, например, сравним его с Су-35 или тем более Су-57, он, конечно же, уступает этим машинам по возможностям РЛС, дальности и продолжительности полета. Ну и, как любая шведская техника, в принципе, он довольно недешев в обслуживании, поэтому кому-то придется еще платить за обслуживание этой машины», — сказал эксперт.

Фролов также отметил, что передача Gripen E не подорвет обороноспособность Швеции, поскольку Saab развивает новые версии семейства Gripen.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Лентой.ру» назвал Gripen «шведским национальным истребителем», созданным для страны, которая тогда позиционировала себя как нейтральное государство. При этом он напомнил, что шведские разработчики давно не модернизировали эти самолеты.

По его словам, Gripen E — обычный тактический истребитель четвертого поколения: его подвески соответствуют стандартам НАТО и позволяют применять ракеты классов «воздух — воздух» и «воздух — земля». При этом Леонков напомнил, что для эксплуатации Gripen E Украине потребуется подготовить пилотов: по его словам, обучение украинских летчиков на F-16 заняло дольше обещанного срока и не привело к массовому выпуску подготовленных экипажей.

Эксперт предположил, что Украина задействует эти самолеты для ПВО западных областей, где расположены многочисленные логистические узлы и промплощадки. Кроме того, по его мнению, Gripen E могут направить на оборону южных рубежей, включая окрестности Одессы.

Леонков также связал передачу техники с общей линией стран НАТО на перевооружение американскими F-35, предположив, что Швеция постепенно отказывается от национального истребителя в пользу самолетов США.