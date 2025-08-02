В Армении с 12 по 20 августа пройдут совместные с США военные учения Eagle Partner, сообщило армянское Минобороны. Маневры проводятся третий год подряд, в этот раз они предусматривает подготовку и выполнение миротворческих задач «с акцентом на процедуры медицинской эвакуации».

Среди целей учений Минобороны Армении называет повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, и обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации.

Помимо миротворческой бригады вооруженных сил Армении, в маневрах будут участвовать военнослужащие Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Армянское Минобороны отмечает, что в процессе подготовки к миротворческим миссиям подразделения регулярно проводят аналогичные совместные учения и тренировки в странах-партнерах.

Армения и США уже проводили учения Eagle Partner в 2023 и 2024 годах.

«Работа бок о бок с нашими армянскими партнерами в таких учениях, как Eagle Partner, укрепляет доверие и дружбу между нашими народами», — говорил командующий Национальной гвардией Канзаса Майкл Венерди, принимавший участие в двусторонних маневрах.

В Кремле в 2023 году выражали мнение, что проведение военных учений Армении и США не способствует «укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе».

В январе 2025 года Энтони Блинкен, занимавший тогда пост госсекретаря США, заявил, что учения Eagle Partner «повышают способность Армении быть сильным партнером, а также следить за своими границами». В том же месяце Ереван и Вашингтон подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В Кремле назвали такой шаг «суверенным правом наших армянских друзей».

На фоне продолжающегося сближения Армении с Западом в феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян объявил о заморозке членства страны в ОДКБ. В июле 2025 года он допустил, что Ереван покинет организацию.

В марте парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В июне глава МИД страны Арарат Мирзоян сообщил, что армянские и европейский власти начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере.