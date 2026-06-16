Инцидент с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, которому 14 июня не дали улететь из страны, может быть связан с планами оппозиции оспорить результаты парламентских выборов в Конституционном суде. Такое мнение политолог Грант Микаэлян высказал в эфире RTVI.

Он напомнил, что премьер-министр Никол Пашинян призывал посадить Кочаряна в тюрьму. «Я не уверен, что Пашинян собирается реально претворять в жизнь все эти угрозы, которые он сейчас озвучивает. Это тоже нельзя исключать, но, скорее всего, он просто сейчас эскалирует фон для того, чтобы не позволить оппозиции оспорить результаты выборов», — сказал Микаэлян.

Оппозиция утверждает, что результаты выборов в значительной степени были обеспечены админресурсом, а власть обвиняет оппозицию в подкупе избирателей, отметил политолог. Поэтому Пашинян «создает контрволну», чтобы противодействовать действиям оппозиции.

Вечером 14 июня офис Кочаряна сообщил, что экс-президент покидает Армению на три дня, визит носит личный характер. «Учитывая распространяемую в последнее время властями ложь относительно визитов представителей оппозиции, считаем необходимым уберечь общественность от ожидаемой порции лжи властей», — говорилось в сообщении.

Через несколько часов офис Кочаряна заявил, что бывшего президента не выпустили из Армении силовики в ереванском аэропорту «Звартноц».

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата из 105. Партия «Сильная Армения» олигарха Самвела Карапетяна займет 29 депутатских кресел, блок «Армения» Кочаряна — 12. Оппозиция намерена обжаловать итоги выборов в Конституционном суде.