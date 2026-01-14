С 2014 года свыше 7,1 тыс. жителей Донбасса погибли в результате действий украинской армии, сообщил в интервью ТАСС глава Следственного комитета России Александр Бастыркин. По его словам, еще 21 тыс. человек были ранены.

«В результате агрессии киевского режима убиты 7 184 мирных жителя, 21 тысяча человек получили ранения», — сказал глава ведомства.

По словам Бастрыкина, потерпевшими признаны более 132 тыс. человек.

Он также отметил, что суд рассмотрели 802 уголовных дела, в отношении 1 069 украинских военных были вынесены обвинительные приговоры.

«Они осуждены за совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и участие в боевых действиях в качестве наемников», — сказал глава ведомства.

По его данным, всего завершено расследование 898 дел по обвинению 1 212 украинских военнослужащих, националистических формирований и иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Бастрыкин отметил, что установленный СК ущерб от уничтожения ВСУ гражданской инфраструктуры в Донбассе и тыловых российских регионах превышает 706 млрд рублей.

Глава ведомства подчеркнул, что СК начал расследовать преступления украинских властей с 2014 года. Бастрыкин отметил, что с этого времени масштабы преступлений киевского режима значительно возросли.

В начале декабря 2025 года омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что с февраля 2022 года, за практически четыре года военных действий, на территории республики погибли 5 тыс. 467 человек. По ее данным, с начала вооруженного конфликта в 2014 году и до начала СВО на территории ДНР погибло 4 362 человека, включая 91 ребенок. Ранения различной тяжести получили 7 819 жителей региона, в том числе 453 ребенка.