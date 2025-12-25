Санкт-Петербург не мог потратить на новогодние украшения в три раза больше, чем Москва, утверждает губернатор северной столицы Александр Беглов. Его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали маяк». Глава города отметил, что бюджет на праздничное украшение Санкт-Петербурга формируется вместе с горожанами и местными общественными организациями.

«Нет, это не правда. В три раза больше, чем Москва, такого нет. Мы не можем потратить больше. <…> Москва просто огромная и большая. Посмотрите, как Москва красавица», — сказал он.

«Мы потратили столько, сколько согласовали нам жители. <…> Украшение города — это общая работа», — пояснил губернатор.

По его словам, уличные декорации поднимают настроение как местным жителям, так и гостям. Такое оформление актуально для Санкт-Петербурга еще и потому, что это «самый северный мегаполис в мире, <…> и он темный».

«Конечно, [город] нужно сделать радостным, особенно на новогодние праздники. <…> Я доволен [украшениями], <…> и вот главы [СНГ] приехали [в Санкт-Петербург на саммит, который состоялся 22 декабря], они очень довольны. Общественные организации довольные, ветераны главное довольны», — отметил Беглов.

Он подчеркнул, что к критикующим новогодние украшения относится с пониманием, поскольку «о вкусах не спорят». Вместе с тем он предложил недовольным людям писать свои предложения насчет декора и принимать участие. «Мы [петербургские власти] всегда рады этому», — добавил Беглов.

Среди прочего, он отметил, что Москва украшена «с большим вкусом».

«Москва молодец, красавица. <…> Она должна быть масштабная, красивая. <…> Столица должна быть столицей», — заключил губернатор Санкт-Петербурга.

Ранее RTVI писал, что, по подсчетам «Тендерскопа», в 2025 году российские регионы потратили более 3 млрд рублей на новогодние украшения, причем больше трети этой суммы пришлись на Санкт-Петербург. В частности, украшение улиц к Новому году в северной столице стоило 1,23 млрд рублей, а самый дорогой контракт обошелся в 40 млн рублей. Такую сумму власти отдали за «отдельно стоящий световой тоннель» в Адмиралтейском районе.

Еще почти 40 млн рублей ушло отдельно стоящие арки в виде коменты в том же районе. Остальные средства были потрачены на искусственные ели и праздничную подсветку. В результате на праздничное оформление Санкт-Петербурга потратили в три раза больше, чем на декорации в Москве, следует из изученных RTVI и «Тендерскопом» закупок российских регионов.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Москва якобы потратила на украшения значительно больше объявленный суммы.

«Москва настолько красиво и хорошо украшена, что это не укладывается в те 400 млн рублей, которые они прописали. Просто у них иначе прописано финансирование. Их украшения стоят порядка 19 млрд рублей на самом деле», — утверждает он.

Вместе с тем Бельский отметил, что в 2025-м на украшение Петербурга ушло «заметно больше» средств, чем в прошлом. По его словам, деньги пошли на установку елок, организацию ярмарок, катков и световых инсталляций. Он считает эти инвестиции оправданными.

«Те доходы, которые мы получим с туристов, более чем покроют те затраты, которые мы потратили на украшения. Мы же украшаем город не только для себя, к нам приезжают со всей России и других стран», — сказал спикер.