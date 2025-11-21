Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило въезд на территорию страны двух украинцев, которые подозреваются в совершении преступлений террористического характера в Польше. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД страны отметили, что правоохранительные органы двух стран во взаимодействии ведут активные разыскные мероприятия по определению местонахождения подозреваемых. Ведомство также обратило внимание на то, что в настоящий момент отрабатываются контакты подозреваемых и проводится комплекс прочих оперативных мер.

При обнаружении разыскиваемых на территории страны они будут задержаны, после чего будет рассматриваться вопрос об их передаче польской стороне в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств.

Министерство указало на то, что работа в этом направлении осуществляется «в духе партнерства и добрососедства» вопреки отсутствию надлежащим образом оформленного запроса о правовой помощи со стороны Варшавы.

Ранее представитель польского министерства иностранных дел Павел Вроньский сообщил о вручении официальной ноты с требованием об экстрадиции подозреваемых в организации диверсий на железнодорожной инфраструктуре временному поверенному Беларуси.

Польское внешнеполитическое ведомство также выражало сомнение в том, что Минск пойдет на сотрудничество в вопросе розыска 31-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова.

По версии следственных органов, двое мужчин поручили осуществление диверсии 16 ноября своим сообщникам, которых удалось задержать. В результате действий злоумышленников был поврежден участок пути между Варшавой и Люблином, после чего произошло короткое замыкание в районе вокзала Пулавы, где неизвестные замкнули электросеть.