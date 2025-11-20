Польша потребовала от Беларуси выдачи двух граждан Украины, которых подозревает в организации диверсий на своей железнодорожной инфраструктуре. По заявлению польских властей, эти действия были совершены по указанию российских спецслужб. Об этом пишет Wiadomości.

Как сообщил представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский, в среду в МИД был приглашен временный поверенный Беларуси в Польше, которому вручили официальную ноту с требованием об экстрадиции подозреваемых.

При этом в польском внешнеполитическом ведомстве выразили сомнения в том, что белорусская сторона пойдет на сотрудничество. В качестве примера отсутствия взаимодействия они напомнили о другом громком деле: в Беларуси находится предполагаемый убийца польского солдата, сержанта Матеуша Ситека, который скончался от ножевого ранения на границе в июне 2024 года.

Согласно информации польских СМИ, подозреваемые — 41-летний Евгений Иванов и 39-летний Александр Кононов — въехали на территорию Польши из Беларуси, используя поддельные документы. Следственные органы считают их не исполнителями, а организаторами диверсии.

По версии следствия, они находились в Польше всего несколько часов, поручив непосредственное осуществление диверсии своим сообщникам, которые впоследствии были задержаны. Предполагается, что Иванов и Кононов успели покинуть Польшу через пограничный переход в Тересполе до того, как спецслужбы установили их личности.

Инциденты, о которых идет речь, произошли 16 ноября на стратегически важной железнодорожной линии, ведущей на Украину. Сначала был поврежден участок пути между Варшавой и Люблином, что премьер-министр Дональд Туск охарактеризовал как «беспрецедентный акт саботажа». Затем, в тот же день, на той же линии произошло короткое замыкание в районе вокзала Пулавы, где неизвестные замкнули электросеть, что привело к остановке поезда с 475 пассажирами на борту.

По факту этих событий польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте. 18 ноября спецслужбы идентифицировали подозреваемых: по словам премьер-министра Туска, это «гражданин Украины» и «житель Донбасса».

Дополнительная информация свидетельствует, что один из них был ранее осужден во Львове за диверсионную деятельность, после чего перебрался в Беларусь. Второй подозреваемый также въехал в Польшу с территории Беларуси непосредственно перед совершением атак.