Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $125 тыс., следует из данных криптобиржи Binance. Предыдущий пик цены криптовалют был зафиксирован 14 августа, тогда курс достиг примерно $124,5 тыс.

«Неудивительно, что биткоин выигрывает от девальвации доллара»

Согласно данным Binance на 5 октября, около 7:55 мск стоимость биткоина превысила отметку в $125,4 тыс. На американской криптобирже Coinbase цена криптовалюты была выше $125 725 в паре к доллару, отмечает «РБК Крипто». К вечеру произошло снижение стоимости до $123,5 тыс.

Агрегатор криптовалютных курсов Coinmarketcap указывает, что средняя максимальная отметка стоимости биткоина по биржам фиксировалась на уровне $125 559. После обновления этого значения рыночная стоимость криптовалюты составила $2,5 трлн. «РБК Крипто» пишет, что это почти 50% от общей капитализации крипторынка, которая достигла $4,17 трлн.

Как пишет Bloomberg, росту биткоина способствовало резкое увеличение цен на американские акции и возобновление притока средств в биржевые фонды, связанные с крупнейшей в мире криптовалютой. По мнению аналитиков, приостановка работы правительства США подтолкнет инвесторов к активам-убежищам, что участники рынка называют «торговлей девальвацией».

«Учитывая, что многие активы, включая акции, золото и даже предметы коллекционирования, такие как карточки покемонов, достигают исторических максимумов, неудивительно, что биткоин выигрывает от девальвации доллара», — заявил в разговоре с Bloomberg Джошуа Лим, соруководитель рынков в криптовалютной брокерской компании FalconX.

Глобальный руководитель отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Plc Джефф Кендрик согласился с тем, что шатдаун в США «имеет значение». Согласно его прогнозам, биткоин должен расти в период приостановки работы американского правительства. Кендрик напомнил, что во время предыдущего шатдауна, который длился 35 дней (с 22 декабря 2018 по 25 января 2019-го), биткоин был «в другом месте» и торговался «в меньшей степени в соответствии с традиционными рисковыми активами».

Октябрь — сильный месяц для биткоина

Finance.yahoo связывает рост стоимости биткоина с тем, что в сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 4-4,25%. Изменение ставки произошло впервые с декабря 2024 года. Участники рынка отмечают, что высока вероятность ее дальнейшего снижения.

О том, что рост курса биткоина связан с решение ФРС, ранее в разговоре с «Известиями» заявлял ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Рынок уже закладывает дальнейшее снижение — с вероятностью 75% ожидается еще по 25 базисных пунктов в октябре и декабре. Это создает благоприятную среду для рисковых активов, включая криптовалюты», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что октябрь всегда был сильным месяцем для биткоина. В этот период криптовалюта в среднем показывает рост около 25%.

До $1 млн и выше

Собеседники «Известий» предполагают, что до конца 2025 года курс биткоина может достичь $130—144 тыс. В наиболее оптимистичных сценариях прогнозируется рост до $243 тыс.

Ранее аналитики одного из крупнейших банков в мире JPMorgan повысили целевую цену биткоина на конец года до $165 тыс. В их прогнозе говорится, что криптовалюта продолжит опережать цены на золото, поскольку инвесторы играют на «понижении курса доллара», указывает Finance.yahoo.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что курс биткоина может достичь $1 млн или превысить эту отметку к 2030—2035 годам. По его словам, изменения будут зависеть от того, «насколько инвесторы будут верить в биткоин как в средство сбережения и какую часть своих средств будут готовы в него вложить».

О том, что курс биткоина может достичь $1 млн, на днях заявил и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он связал такую перспективу с предсказуемой моделью инфляции криптовалюты.