1 октября в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу в связи с тем, что конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год. Это первый такой случай за почти семь лет. На период шатдауна останавливается работа многих государственных учреждений и программ, тогда как большинство федеральных служащих остаются без зарплаты и отправляются в бессрочный отпуск.

Почему произошел шатдаун

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов.

29 сентября Трамп впервые с момента возвращения в Овальный кабинет встретился в Белом доме с лидерами обеих партий конгресса. После переговоров демократы Чак Шумер и Хаким Джеффрис заявили, что настаивают на включении в законопроект о временном финансировании продление субсидий по Закону о доступном здравоохранении (Obamacare), истекающих уже в конце этого года, и отмены сокращения финансирования программы льготных медицинских страховок по программе Medicaid.

Республиканцы в свою очередь упрекают демократов в том, что те требуют существенных бюджетных вливаний в оплату, например, операций по смене пола для несовершеннолетних, а также предоставления медобслуживания для нелегальных иммигрантов.

«То, что республиканцы говорят, — это игра на публику. Они повторяют то, что, скорее всего, резонирует с их избирателями и мало свидетельствует о том, что какие реальные приоритеты у демократов», заявил в разговоре с RTVI US ведущий экономический прогнозист Мичиганского университета Даниил Манаенков.

В последние годы работа американского правительства приостанавливалась лишь частично, поскольку конгрессмены принимали законопроекты о временных бюджетах на несколько месяцев, пока шли переговоры.

Какие последствия несет прекращение работы правительства

На простых американцах шатдаун с высокой вероятностью скажется не особо сильно, отмечает RTVI US. Федеральные служащие, чей функционал считается критически важным, продолжат работать, но без зарплаты. В их числе военные и федеральные правоохранители, медики, пограничники, транспортные работники пожарные, спасатели.

Некоторые мелкие и средние программы социальных выплат и помощи могут быть приостановлены, в их числе, к примеру, специальная программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей. Некоторые агентства, финансируемые за счет сборов или ранее выделенных средств, например, NASA, смогут продолжить ограниченную деятельность. Будут работать суды и иммиграционные службы, правда, только до тех пор, пока у них не кончатся деньги из собранных штрафов и сервисных платежей.

От шатдауна пострадают больницы, клиники, федеральные службы образования и поддержки студентов, музеи и библиотеки. Найм новых государственных служащих прекращается, а социальные выплаты для населения могут задерживаться.

Кроме того, серьезно замедлится работа Налоговой службы, которая не сможет принять большую часть обращений граждан и отправит в бессрочный отпуск две трети своего персонала (около 60 тыс. человек). Прекратит свою работу Бюро статистики труда, что существенно затруднит экспертный и инвестиционный анализ как для государственных управленцев, так и для крупного бизнеса.

Два самых длинных шатдауна

За последние 40 лет правительство США оказывалось в состоянии шатдауна 10 раз, в том числе при Трампе. Шатдаун 2018-2019 года длился 35 дней — с 21 декабря 2018 по 25 января 2019 года — и был связан с принципиальной позицией президента по ситуации на южной границе, на которой он собрался строить пограничную стену.

Предыдущий по длительности шатдаун длился 21 день — с 15 декабря 1995 года по 6 января 1996-го — в период пребывания на посту президента Билла Клинтона. Тогда конгресс был под контролем республиканцев, которые потребовали от президента понижения налогов при урезании социальных программ, скованные обещаниями предвыборных кампаний, благодаря которым консерваторы впервые за 40 лет получили контроль над палатой представителей в 1994 году. Обе ветви власти почти достигли соглашения о принятии сбалансированного бюджета, но не смогли договориться о том, чьи данные использовать — парламентского комитета по бюджету или президентского офиса по управлению и бюджету.