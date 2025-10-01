Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью блогеру Лексу Фридману сообщил, что биткоин может достичь стоимости в $1 млн за монету. По словам предпринимателя, такая перспектива связана с предсказуемой моделью инфляции биткоина, которая в определенный момент остановится.

Дуров также рассказал, что впервые купил биткоины в 2013 году по цене около 750 долларов. Когда впоследствии курс упал до 200-300 долларов, он не переживал.

«И многие, когда биткоин на следующий год упал, где-то до 300-200 долларов, стали выражать мне свое сочувствие, говоря, «бедняга, ты сделал ужасную ошибку, вложившись в эту новую штуку. Но ты не переживай. Мы все равно тебя уважаем». А я говорил: «мне всё равно, я не собираюсь его продавать. Я в него верю», — сообщил Дуров.

Сейчас эти инвестиции, по его словам, помогают ему «держаться на плаву», в то время как мессенджер Telegram является для него лично убыточным проектом.

Курс криптовалюты на фоне прогноза Павла Дурова менялся слабо. С минимального вечернего значения в 112800 долларов за монету он рос в ночи до 114700 к полуночи, а затем откатился до 113800. На утро 1 октября биткоин стоит около 114600 долларов — максимальное значение за неделю.

В интервью Фридману Дуров также впервые рассказал о якобы совершенном на него покушении весной 2018 года.