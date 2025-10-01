Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году. Об этом миллиардер рассказал в ходе четырехчасового интервью американскому блогеру и ученому Лексу Фридману.

По словам Дурова, инцидент произошел в тот период, когда его команда занималась поиском инвестиций для блокчейн-платформы TON и одновременно боролась с попытками блокировки Telegram на территории России и Ирана.

Бизнесмен рассказал, что однажды обнаружил у дверей таунхауса, который снимал, странный пакет. Сначала он не придал этому значения, однако через час почувствовал себя плохо. У Дурова якобы начало отказывать зрение, участилось дыхание, он ощутил боль в сердце и желудке.

Дуров решил, что умирает. Он пошел в ванную, потерял сознание и очнулся только на следующий день. На утро ему по прежнему было плохо.

«Я посмотрел на руки и тело. По всему телу полопались сосуды. Со мной такого никогда не было, — рассказал Дуров Фридману.

Бизнесмен утверждает, что в течение двух последующих недель он не мог ходить и был вынужден оставаться дома.

Возможных заказчиков покушения Павел Дуров не назвал.

В августе 2024 года основатель Telegram был задержан во Франции. Его обвинили по десяти пунктам, главным стало обвинение в создании платформы, используемой для проведения незаконных финансовых сделок.

Впоследствии бизнесмена освободили под залог, однако суд наложил на него несколько ограничений, главным из которых стал запрет на выезд за пределы Франции. С 10 июля Дурову разрешили кратковременно покидать страну при условии уведомления властей о своих поездках.