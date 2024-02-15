Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и после победы на выборах хочет принудить Киев к мирным переговорам с Москвой, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных с планами политика источников.

Собеседники издания отметили, что союзники Трампа обсуждают, по сути, «двухуровневый альянс НАТО», где статья 5 (о коллективной защите любого члена альянса, подвергающегося нападению) будет применяться только к государствам, которые выполняют цели по расходам на оборону.

При этом, по словам источников, никаких политических решений по этому поводу пока принято не было, так как некоторые сторонники Трампа также выступают за введение новых тарифов для отстающих стран.

Кроме того, как пишет Bloomberg, советники Трампа обсуждают, как организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского за столом переговоров. Один из источников пояснил, что для принуждения Киева вернуться к переговорам Дональд Трамп может пообещать прекратить военную поддержку, а Москва, наоборот, получит «угрозу по поводу увеличения военной помощи» Украине.

10 февраля Трамп заявил, что готов «поощрять» Россию, чтобы заставить страны НАТО «платить по счетам». Он утверждает, что в период пребывания у власти предупреждал об этом «одного из президентов большой страны». В администрации действующего президента США Джо Байдена раскритиковали это заявления. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал позицию Трампа «ужасающей и безумной», поскольку она «ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и экономику внутри страны».

В конце 2023 года бывшие и действующие европейские дипломаты признались The New York Times, что в ЕС зреют опасения по поводу возможной победы Трампа на выборах президента США. Они считают, что его возвращение в Белый дом может привести к распаду НАТО. Ранее то же издание сообщало, что в период пребывания у власти Трамп обсуждал со своей администрацией возможность выхода США из Североатлантического альянса.

Перспективы для переговоров

В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и участник переговоров с Россией Давид Арахамия заявил, что Москва в 2022 году была готова закончить боевые действия при условии, что Украина «примет нейтралитет» и обязуется не вступать в НАТО. Киев не согласился, потому что не верил, что Россия выполнит свои обязательства, рассказал депутат.

В январе 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что не видит перспектив для переговоров о долгосрочном и устойчивом перемирии на Украине.

Позже Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что представители российских властей по неофициальным каналам дали понять руководству США, что готовы к переговорам по конфликту на Украине, в том числе, возможно, к обсуждению будущих мер безопасности для Киева.