Бойцы чеченского полка «Ахмат» приняли участие в задержании подозреваемых в вооруженном нападении на «Крокус Сити Холл», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, их представят к государственным наградам.

Кадыров рассказал, что бойцы «Ахмата» прибыли по заданным координатам к месту поиска террористов около 3.00 мск 23 марта и «приступили к прочесыванию местности». Помимо чеченских бойцов, в операции также участвовали сотрудники ФСБ и бойцы Ленинградского военного округа ВС России, уточнил глава республики.

«С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал», — подчеркнул Кадыров.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 11 человек в рамках расследования вооруженного нападения на «Крокус Сити Холл». По словам директора спецслужбы Александра Бортникова, четверо из них были непосредственными исполнителями теракта. В ФСБ утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и «имели контакты» на украинской стороне.

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса двоих подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе». Один из них рассказал, что 4 марта прилетел из Турции в Россию. По словам подозреваемого, около месяца назад неизвестный связался с ним в Telegram и предложил убить «любых» людей в указанном месте за «полмиллиона» рублей. Мужчина не смог назвать имена и фамилии заказчиков, однако заявил, что «слушал урок проповедника в телеграме» и контактировал с его помощником. По словам задержанного, неизвестные передали ему инструкции по совершению теракта — в них говорилось о том, что «без разницы каких» людей убивать.