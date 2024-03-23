Бойцы чеченского полка «Ахмат» приняли участие в задержании подозреваемых в вооруженном нападении на «Крокус Сити Холл», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, их представят к государственным наградам.
Кадыров рассказал, что бойцы «Ахмата» прибыли по заданным координатам к месту поиска террористов около 3.00 мск 23 марта и «приступили к прочесыванию местности». Помимо чеченских бойцов, в операции также участвовали сотрудники ФСБ и бойцы Ленинградского военного округа ВС России, уточнил глава республики.
«С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал», — подчеркнул Кадыров.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 11 человек в рамках расследования вооруженного нападения на «Крокус Сити Холл». По словам директора спецслужбы Александра Бортникова, четверо из них были непосредственными исполнителями теракта. В ФСБ утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и «имели контакты» на украинской стороне.
Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса двоих подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе». Один из них рассказал, что 4 марта прилетел из Турции в Россию. По словам подозреваемого, около месяца назад неизвестный связался с ним в Telegram и предложил убить «любых» людей в указанном месте за «полмиллиона» рублей. Мужчина не смог назвать имена и фамилии заказчиков, однако заявил, что «слушал урок проповедника в телеграме» и контактировал с его помощником. По словам задержанного, неизвестные передали ему инструкции по совершению теракта — в них говорилось о том, что «без разницы каких» людей убивать.
- Теракт в концертом зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник», после чего скрылись. Во время нападения в здании «Крокуса» возник пожар, который был локализован через несколько часов. Возбуждено уголовное дело о теракте.
- По последним официальным данным СК, число жертв теракта в «Крокусе» составляет 115 человек. Симоньян сообщила, что количество погибших достигло 143. Такие же данные приводит телеграм-канал Baza.