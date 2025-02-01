В акватории Черного моря в районе причала Витязево собрано более 178 тыс. т нефтепродуктов, загрязненный грунт утилизируется, сообщает МЧС России. В ведомстве отметили, что ежедневно обследуется свыше 970 км берега.

«В акватории Черного моря: обследовано более 6400 кв. км, за сутки — 184 кв. км; обработано сорбентом 50 715 квадратных метров», — уточнили спасатели.

На Кубани спасатели обнаружили выбросы нефтепродуктов в зоне от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. В общей сложности в регионе было вывезено почти 177 тыс. т загрязненного песка и грунта, за последние сутки — более 270 т, рассказали в пресс-службе министерства.

В Крыму за сутки сотрудники МЧС обследовали почти 543 км берега, используя в том числе дроны. Очищено более 208 км, собрано свыше 630 т загрязненного песка и грунта, вывезено — 588 т, уточнили в ведомстве.

«В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 615 т загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5 тыс. человек и свыше 600 единиц техники», — добавили в МЧС.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что рыбу, которую ловят сейчас в Черном море, можно употреблять в пищу: «Проведено 866 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства счел произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.