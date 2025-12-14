Посольство Кипра в сотрудничестве с аутсорсинг-компанией BLS International откроет визовые центры в восьми городах России с 15 декабря. Об этом говорится на сайте дипведомства в Москве.

Теперь россияне смогут подать документы на кипрскую визу не только в посольстве в Москве, но и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Визовые центры также откроются в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске.

Напомним, чтобы попасть на Кипр в 2025 году, россияне должны иметь шенгенскую визу или национальную, оформленную при помощи консульств. Прямых рейсов из Москвы в Ларнаку нет, а потому получение упрощенных электронных виз недоступно.

Как уточнили в посольстве, работа будет осуществляться благодаря аутсорсинг-компании BLS International. «Это изменение предоставляет заявителям больше возможностей, чем те, которые уже существуют», — отметили там.

Из документа следует, что сервисный сбор за подачу заявления составит 1,5 евро без учета налогов. За определенную стоимость граждане России могут также выбрать дополнительные услуги, которые предлагает BLS International: например, вызвать курьерскую доставку или оформить медицинское страхование путешествий. При этом подчеркивается, что дипведомство за это ответственности не несет.

Между тем ТАСС, ссылаясь на сайты визовых центров, пишет, что дополнительная плата для детей от 6 до 11 лет предполагает 45 евро, а для подростков с 12 лет — 90 евро. По информации агентства, предварительная запись для подачи заявления не требуется.

В сентябре интернет-портал Рronews писал, что Греция, Венгрия, Испания, Италия и Франция наложили вето на инициативу об ужесточении правил выдачи шенгенских виз гражданам России. Кипр, по данным «Ведомостей», этим правом не воспользовался, несмотря на то, что там каждый десятый житель имеет паспорт гражданина РФ.