Великобритания должна помочь Украине создать собственное ядерное оружие, чтобы сдерживать Россию, которая является ядерной державой. Об этом на Black Sea Security Forum в Одессе заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп, передает УНИАН.

В январе этого года Великобритания и Украина подписали декларацию о столетнем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает сотрудничество в оборонной, разведывательной, экономической, климатических и других сферах.

«Одна вещь, которой я там не заметил, хотя я думаю, что должна была бы быть, это ядерный потенциал. Великобритания имеет полунезависимый ядерный потенциал, но это только стратегическое ядерное оружие. У нас больше нет боевого ядерного оружия», — сказал Кемп.

Он отметил, что Россия располагает значительным количеством боевого ядерного оружия и стратегических ядерных систем с широким радиусом поражения.

«Если этот документ о партнерстве должен был быть чем-то вроде двустороннего соглашения с НАТО, как он, казалось, себя представил, то я действительно считаю, что там должны были быть слова «ядерное оружие». Я знаю, что люди ужасаются от слов “ядерное оружие”. Но нельзя сдержать страну, вооруженную ядерным оружием, без ядерного потенциала. И вы не можете сдерживать ядерное оружие на поле боя с помощью стратегического ядерного оружия. Это просто не имеет значения», — подчеркнул полковник в отставке.

По мнению Кемпа, соглашение между двумя странами должно было включать обязательство Великобритании создать тактическое ядерное оружие. Он признал, что это затратно, но могло бы помочь Украине в разработке собственного ядерного потенциала, ведь она «отказалась от него в обмен на якобы гарантии Запада, которые на деле так и не были выполнены».

«Поэтому я не думаю, что нам следует просто игнорировать идею ядерного вопроса, который сегодня, кажется, замалчивается, и я думаю, что ошибочно. Возможно, нам нужно заключить многостороннее соглашение с НАТО. И также помочь Украине развить ее собственную ядерную способность», — заявил Кемп.

Британский полковник убежден, что ни Великобритания, ни другие страны не отправят войска на Украину в ближайшее время. По его словам, у них нет такой возможности, и они «слишком опасаются Путина».

«Наш вклад, если таковой будет, вероятно, ограничится обучением украинских войск далеко за линией фронта и помощью им в развитии их потенциала», — добавил он.

В октябре 2024 года немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника написал, что Киев якобы рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия, и ему понадобится «всего несколько недель, чтобы произвести первую бомбу».

Советник президента Украины Дмитрий Литвин тогда назвал публикацию Bild «ерундой» и «глупостью». Однако вскоре сам Владимир Зеленский признал, что на встрече с Дональдом Трампом — тогда еще кандидатом в президенты США — назвал создание ядерного арсенала на Украине единственной альтернативой ее членству в НАТО. При этом он утверждал, что выбирает путь в Североатлантический альянс, а не создание ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин, комментируя эти высказывания, предупредил, что Москва ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы Киев обзавелся ядерным оружием. В феврале 2025 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что требования Зеленского передать Украине ядерное оружие граничат с безумием, а официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что они могут исходить только от «маниакального человека».