Американская поп-исполнительница Бритни Спирс продала права на весь свой песенный каталог нью-йоркскому музыкальному издательству Primary Wave. По сведениям «Би-би-си», сделка стоимостью около 200 млн долларов была заключена еще 30 декабря.

Факт сделки Спирс с Primary Wave подтвердили TMZ и The New York Times без уточнения подробностей.

Ранее компания Primary Wave, специализирующаяся на приобретении музыкальных каталогов, получила права на наследие рэпера Notorious B.I.G., певца Принса и певицы Уитни Хьюстон, отмечает «Би-би-си». В Primary Wave на запрос издания не ответили, представители Спирс также отказались от комментариев.

В январе 2024 года Бритни Спирс, комментируя слухи о записи нового альбома, заявила, что «никогда не вернется в музыкальную индустрию» и «пишет новые песни только по фану или по заказу». Последней ее песней стала Hold Me Closer — сингл, записанный в 2022-м в дуэте с Элтоном Джоном. С 1999 года Спирс выпустила девять студийных альбомов; ее пластинки разошлись тиражом более 150 млн копий, что сделало ее одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в мире.

В 2023 году Спирс опубликовала ставшие бестселлером мемуары «Женщина во мне», где рассказала о пережитых травмах, опеке отца, тяжелых отношениях с Джастином Тимберлейком. Спустя год права на экранизацию мемуаров Спирс приобрела студия Universal Pictures, а сама певица подтвердила, что поучаствует в работе над картиной.