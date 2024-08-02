Студия Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров певицы Бритни Спирс «Женщина во мне». Об этом сообщает Variety.

Режиссером фильма станет Джон М. Чу, автор картины «Злая» с Арианой Гранде, а продюсером выступит Марк Платт, работавший над фильмами «Ла-Ла Ленд» и «Круэлла».

Спирс подтвердила информацию о старте работы над картиной в своих социальных сетях, выразив энтузиазм по поводу проекта. Певица отметила, что Платт «всегда снимал» ее любимые фильмы.

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Помимо экранизации мемуаров Спирс, Universal Pictures, известная своими успешными музыкальными биографическими фильмами, также работает над байопиком о Снуп Догге и картиной о творчестве певца Принца.

В своих мемуарах, вышедших в октябре 2023 года и разошедшихся тиражом более 2,5 млн копий в США, Спирс рассказывает о своем пути к славе, начиная с «Клуба Микки Мауса» и заканчивая публичным и сложным процессом опекунства. Мемуары содержат подробные описания ее отношений с Джастином Тимберлейком и своей семьей, а также раскрывают подробности о тех, кто пытался управлять ее жизнью.

Бритни Спирс практически не появляется на публике с момента освобождения от опекунства в ноябре 2021 года. Она регулярно публикует видео с танцами в соцсети, но пока не спешит возвращаться в музыкальную индустрию в качестве исполнителя.