Студия Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров певицы Бритни Спирс «Женщина во мне». Об этом сообщает Variety.

Режиссером фильма станет Джон М. Чу, автор картины «Злая» с Арианой Гранде, а продюсером выступит Марк Платт, работавший над фильмами «Ла-Ла Ленд» и «Круэлла».

Спирс подтвердила информацию о старте работы над картиной в своих социальных сетях, выразив энтузиазм по поводу проекта. Певица отметила, что Платт «всегда снимал» ее любимые фильмы.

Помимо экранизации мемуаров Спирс, Universal Pictures, известная своими успешными музыкальными биографическими фильмами, также работает над байопиком о Снуп Догге и картиной о творчестве певца Принца.

В своих мемуарах, вышедших в октябре 2023 года и разошедшихся тиражом более 2,5 млн копий в США, Спирс рассказывает о своем пути к славе, начиная с «Клуба Микки Мауса» и заканчивая публичным и сложным процессом опекунства. Мемуары содержат подробные описания ее отношений с Джастином Тимберлейком и своей семьей, а также раскрывают подробности о тех, кто пытался управлять ее жизнью.

Бритни Спирс практически не появляется на публике с момента освобождения от опекунства в ноябре 2021 года. Она регулярно публикует видео с танцами в соцсети, но пока не спешит возвращаться в музыкальную индустрию в качестве исполнителя.