Решение Роспотребнадзора оставить запрет купания на пляжах Анапы в силе правильное, потому что «мазута на территории еще достаточно много», заявил RTVI краснодарский эколог Евгений Витишко. Он добавил, что и с точки зрения репутации для отелей гораздо лучше оставлять эти объекты закрытыми.

«Мы первоначально прогнозировали, что пляжи Анапы не будут готовы к нынешнему курортному сезону. Мазута еще достаточно много на территории. Несмотря на то, что волонтеры, в принципе, убрали с территории как анапской пересыпи, так и по всей Анапе. То есть, я думаю, все-таки они готовятся ко Дню Анапы, возможно, откроют часть пляжей каких-то. Я думаю, что это проблему не решит», — сообщил эксперт.

Витишко добавил, что только «время, температурный режим и волнение моря» покажут, как много мазута будет в курортный сезон.

«Поэтому здесь абсолютно разумно не использовать сейчас береговую полосу — это 141 пляж, который закрыт формально на территории Анапы. Поэтому в этой части руководителя Роспотребнадзора всячески поддерживаю», — подчеркнул эколог.

Собеседник RTVI добавил, что чем дольше пляжи Анапы останутся закрытыми, тем «больше люди будут понимать, что необходимо искать другие места для отдыха».

«Я сейчас только что из Туапсе приехал — там в планах и туапсинские курорты, и геленджикские, наверное, в первую очередь. Репутационно, я считаю, что от одного измазавшегося ребенка будет гораздо больше ущерб репутации курорта, чем от того, что их сейчас не откроют», — заключил он.

Ранее член координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов сообщил RTVI, что из-за решения Роспотребнадзора отказаться снять запрет с купаний на пляжах Анапы в Краснодарском крае происходит «коллапс», так как туристы просят вернуть деньги.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 23 мая заявила, что пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края на текущий момент остаются «в зоне высокого риска» и поэтому там нельзя купаться.

По ее словам, специалисты ведомства ежедневно «отбирают на каждом из 150 пляжей песок и воду». Попова добавила, что всю эту территорию эксперты считают зоной «особого контроля и мониторинга», как и всю территорию черноморского побережья, для того, чтобы «не допустить рисков для людей и видеть динамику и после очистки». При этом с остальными пляжами, отметила глава Роспотребнадзора, проблем нет.

«Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы РФ по Черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям. Здесь никаких отклонений и нарушений нет по всем тем объектам окружающей среды», — сообщила Попова. Это касается и Крыма с Севастополем, добавила она.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

2 апреля генпрокурор Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку танкерного флота по всей России после разлива нефтепродуктов в Черном море. Краснов отметил, что первыми устранять последствия катастрофы начали волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств».

4 апреля глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила общую сумму ущерба экологии после крушения танкеров в 84,9 млрд рублей.