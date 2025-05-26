Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельниченко) улетела из Таиланда в Дубай после сообщений о возбуждении против нее уголовного дела о клевете. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Утром 26 мая социальный проект «Выжившие» сообщил, что Карицкая перестала выходить на связь. Сама блогер ранее говорила, что в этот день должна явиться в отделение полиции в Таиланде. Представитель Карицкой заявил «Инфо24», что она якобы задержана по обвинению в клевете.

Речь идет о клевете в отношении наркологической клиники, «принадлежащей нашим соотечественникам», пишет проект «Выжившие». Карицкая утверждает, в этом учреждении Паше Технику назначили терапию, «которая в итоге привела к его смерти», говорится в сообщении.

Знакомые девушки в свою очередь заявили телеграм-каналу Baza, что ни рэпер, ни его экс-супруга не лечились в этой клинике и не писали о ней в соцсетях.

«Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала», — пояснила каналу Карицкая.

Вечером она опубликовала видео, в котором сообщила, что с ней все в порядке. Девушка рассказала, что не пошла в полицейский участок и улетела в Дубай, поскольку «чувствовала подвох».

«А этой клинике, скажем так, мягко говоря, будет худо. Будут проверять все их лицензии», — сказала Карицкая.

Она пообещала рассказать, о какой клинике идет речь, «чтобы вы знали, какой деятельностью эти люди занимаются, и что они не помогают людям, а убивают их».

Пашу Техника госпитализировали в Таиланде в конце марта с острым респираторным дистресс-синдромом и в измененном состоянии сознания, его ввели в искусственную кому. По словам врача, у него было поражено почти 100% легких, наблюдалась полиорганная недостаточность и септический шок.

4 апреля рэпер перенес клиническую смерть. Его удалось реанимировать, но тем же вечером он умер. Причиной смерти музыканта стала легочная инфекция, сообщал его менеджер Марк Яровный со ссылкой на заключение тайских врачей.

Ева Карицкая считает, что в Таиланде ее бывшего мужа снабжали наркотиками и алкоголем, хотя он был «закодирован от опиатов». Она также обвинила окружение музыканта в том, что ему не сразу вызвали скорую помощь, когда он почувствовал себя плохо, а ставили ему «сомнительные капельницы» и «пичкали неизвестно какими препаратами».