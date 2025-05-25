В отношении бывшей жены рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Евы Карицкой (Карина Мельничук) возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом сообщает проект «Выжившие», на который Карицкая ссылается в своем телеграм-канале.

Как утверждается в посте, дело было возбуждено по инициативе клиники, где Паша Техник проходил терапию перед смертью.

«В настоящий момент мы заняты привлечением юристов. Завтра будут подробности о возможной ответственности и последствиях уголовного дела», — говорится в сообщении.

Накануне, 24 мая, Карицкая сообщила, что ей угрожают возбуждением уголовного дела за клевету, «которой не было». По ее словам, это исходит от «одного-единственного человека, который очень сильно боится некоторых моментов». Карицкая допустила, что ее могут задержать, если начнется разбирательство.

«Так как уже мне поступают угрозы об уголовном деле, я обязана сообщить вам, что у меня могут возникнуть здесь некие проблемы, потому что я людям немножечко здесь мешаю», — заявила экс-супруга рэпера.

Карицкая добавила, что это некая девушка, с которой она виделась два раза.

26 мая блогера вызвали в полицейский участок в Таиланде вместе с юристом, пишут «Осторожно, новости». Карицкая утверждает, что возбуждение уголовного дела связано с людьми, которые «пытаются себя обелить» после того, как она «докопалась до правды».

В конце марта Пашу Техника госпитализировали в Таиланде с острым респираторным дистресс-синдромом и в измененном состоянии сознания, его ввели в искусственную кому. В конце марта врач рэпера сообщил, что у него поражено почти 100% легких, наблюдается полиорганная недостаточность и септический шок.

Музыкант был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Карицкая сообщала, что из-за тяжелого состояния Техника его транспортировка невозможна.

По словам знакомых Техника, он мог тяжело отравиться «запрещенными веществами». По мнению Карицкой, в Таиланде рэпер получал наркотики и алкоголь от дилера, который знал, что Техник «закодирован от опиатов».

Она также утверждает, что когда ее бывшему мужу стало плохо, ему ставили «сомнительные капельницы» и «пичкали неизвестно какими препаратами» вместо того, чтобы сразу вызвать скорую помощь. Когда врачей все-таки взывали, Технику якобы вкололи адреналин, «чтобы он просто дошел до скорой помощи и не умер на руках у капельника-нелегала», заявила Карицкая.

4 апреля рэпер перенес клиническую смерть. Его удалось реанимировать, но тем же вечером он умер. Причиной смерти Паши Техника стала легочная инфекция, сообщал его менеджер Марк Яровный со ссылкой на заключение тайских врачей. Музыканта похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.