Последствия тоталитарного режима еще долго будут ощущаться и в экономике, и в психологии людей, и в политических традициях России. Об этом в интервью RTVI рассказал заместитель министра и министр печати и информации России в 1990-1993 годах, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека в 2010-2019 годах Михаил Федотов.

По мнению Федотова, в российском обществе до сих пор распространены представления, что начальство всегда право, органы никого зря не сажают, государство о нас позаботится, а вождь думает за всех. «Нам предстоит еще долго по заветам Чехова «по капле выдавливать из себя раба», поскольку мы до сих пор во многом живем представлениями столетней давности и у нас до сих пор господствуют патерналистские настроения», — пояснил он.

«Недаром Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет, чтобы выветрился из него дух рабства, — отметил Федотов. — Мы уже приближаемся к этому сроку, если вести отсчет от 12 июня 1991 года — дня выборов первого президента России. Но приближаемся ли к нужному результату?»

Собеседник RTVI подчеркнул, что тоталитарный режим в России установился не в правление Сталина, а сразу после Октябрьского переворота 7 ноября 1917 года. При этом он считает ошибкой суждение, что Россия сейчас возвращается в советское русло, поскольку нельзя дважды войти в одну и ту же реку. «Другой век, иная река — холодная, враждебная, с опасными омутами. Не то что тихая советская заводь времен благословенного застоя», — резюмировал Федотов.

Михаил Федотов занимал пост министра печати и информации России с декабря 1992 по август 1993 года. С сентября 1993 по январь 1998 года — постоянный представитель России при ЮНЕСКО. С октября 2010 по октябрь 2019 года — советник Президента Российской Федерации — Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.