Судебный процесс по делу бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, осужденного за попытку государственного переворота в 2022 году, завершен. Экс-лидер страны приступил к отбыванию наказания сроком 27 лет и три месяца, пишет O Globo.

Дело постановлено считать окончательным и не подлежащим обжалованию.

В камере Болсонару площадью 12 кв. м есть отдельная ванная комната, кровать, стул, шкаф, письменный стол, телевизор, мини-холодильник, а также кондиционер, сообщает O Globo.

Такая камеру ему предусмотрена бразильским законодательством, согласно которому должностные лица, имеющие особенные привилегиии, имеют право на камеру, которая подходит под стандарты «комнаты для персонала».

Болсонару приговорили к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о попытке госпереворота после выборов 2022 года. Виновными по тем же преступлениям были признаны шесть соратников экс-президента. В их числе: генерал Брага Нетту, генерал Аугусту Элено, экс-командующий ВМС Алмир Гарнье, подполковник Мауро Сид, бывший министр юстиции Андерсон Торрес и бывший министр обороны Паулу Сержиу Ногейра.

Как говорил CNN Brasil, один из судей заявил, что действия Болсонару и его союзников, которые финансировали военные тренировочные лагеря и пытались оказать влияние на протесты в стране, доказывают, что они не просто отказывались принять поражения на выборах, но и «едва не вернули Бразилию к диктатуре».